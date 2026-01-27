Irmão de Bolsonaro tem surpresa ao tentar sacar prêmio da Mega da Virada

Siga o A TARDE no Google

Irmãos Jair Bolsonaro e Renato Bolsonaro - Foto: Reprodução | Facebook

O irmão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e pré-candidato a deputado federal, Renato Bolsonaro (PL), informou que não conseguiu resgatar o prêmio de R$ 216,76 que ele ganhou na Mega da Virada.

Renato usou as redes sociais para se manifestar. Ele disse que, com o bilhete premiado em mãos, foi até uma casa lotérica para, além de receber o valor, usá-lo em um novo jogo. No entanto, ao chegar no local teve uma surpresa desagradável.

Não existe coisa pior do que ganhar e não levar Renato Bolsonaro - Irmão de Jair Bolsonaro

"A atendente, quando verificou o volante, me disse que o jogo já havia sido pago. Indaguei: ‘Como? Se o volante está na minha mão, na minha posse, não dei para ninguém. E o cartão possui um QR Code para validar a aposta’", acrescentou.

Bolão com irmão e assessor

Os irmãos Bolsonaro ganharam o prêmio após realizar o jogo em um bolão que ainda contou com a participação de um assessor. À época, eles acertaram 4 dos seis números apostados: 13, 21, 32 e 59 — 13 é o número do PT, partido do presidente Lula.

“Começamos o ano de 2026 com sorte! Acertamos a quadra em um bolão da Mega da Virada. Esse bolão eu fiz junto com Mozart e Jair Bolsonaro”, celebrou Renato à época.

Ainda no vídeo (veja abaixo), desta vez, o irmão do ex-presidente Jair Bolsonaro disse ter sido orientado, na casa lotérica, a procurar uma agência da Caixa Econômica Federal para resolver a questão.