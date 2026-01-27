Menu
POLÍTICA
SEM SORTE

Irmão de Bolsonaro tem surpresa ao tentar sacar prêmio da Mega da Virada

Renato Bolsonaro usou as redes sociais para se queixar

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

27/01/2026 - 9:57 h | Atualizada em 27/01/2026 - 10:17

Irmãos Jair Bolsonaro e Renato Bolsonaro
Irmãos Jair Bolsonaro e Renato Bolsonaro

O irmão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e pré-candidato a deputado federal, Renato Bolsonaro (PL), informou que não conseguiu resgatar o prêmio de R$ 216,76 que ele ganhou na Mega da Virada.

Renato usou as redes sociais para se manifestar. Ele disse que, com o bilhete premiado em mãos, foi até uma casa lotérica para, além de receber o valor, usá-lo em um novo jogo. No entanto, ao chegar no local teve uma surpresa desagradável.

Não existe coisa pior do que ganhar e não levar
Renato Bolsonaro - Irmão de Jair Bolsonaro

"A atendente, quando verificou o volante, me disse que o jogo já havia sido pago. Indaguei: ‘Como? Se o volante está na minha mão, na minha posse, não dei para ninguém. E o cartão possui um QR Code para validar a aposta’", acrescentou.

Bolão com irmão e assessor

Os irmãos Bolsonaro ganharam o prêmio após realizar o jogo em um bolão que ainda contou com a participação de um assessor. À época, eles acertaram 4 dos seis números apostados: 13, 21, 32 e 59 — 13 é o número do PT, partido do presidente Lula.

“Começamos o ano de 2026 com sorte! Acertamos a quadra em um bolão da Mega da Virada. Esse bolão eu fiz junto com Mozart e Jair Bolsonaro”, celebrou Renato à época.

Ainda no vídeo (veja abaixo), desta vez, o irmão do ex-presidente Jair Bolsonaro disse ter sido orientado, na casa lotérica, a procurar uma agência da Caixa Econômica Federal para resolver a questão.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Renato Bolsonaro (@renatobolsonaro)

