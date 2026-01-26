Menu
GASTOU TUDO?

Arthur Aguiar surpreende ao revelar como gastou prêmio do BBB

O ator venceu a 22ª edição do reality show da Globo

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

26/01/2026 - 21:49 h

O artista ganhou o prêmio do BBB 22
Arthur Aguiar abriu o coração e revelou como gastou o prêmio milionário que recebeu após ganhar o BBB 22. Dono de uma bolada de R$ 1,5 milhão, o ator explicou que investiu o valor em diversas áreas de sua vida, focando no seu lado empreendedor.

“Eu comecei a focar mais na minha veia empreendedora. Uma outra parte eu usei para para gravar um mini DVD, que na época eu estava investindo um pouco mais nessa área. E a outra parte eu investi. Foi o que eu fiz com dinheiro”, disse ele em entrevista à Quem.

Atualmente, o famoso trabalha focado em suas cinco empresas do ramo de saúde. Ele também costuma compartilhar seu dia a dia ao lado da noiva, Jheny Santucci, e dos filhos, Gabriel e Sophia, em seu perfil do Instagram, que conta com mais de 14 milhões de seguidores.

Voltaria para o BBB?

Durante a entrevista, Arthur também falou sobre a possibilidade de voltar ao Big Brother Brasil em uma nova edição. Ele afirmou que sente saudades da energia da casa e tudo que viveu ao lado dos colegas, mas não sabe se voltaria de fato ao jogo.

“Eu, Arthur, sinto falta do jogo. Eu amava jogar aquele negócio. É muito bom. Apesar dos pesares, apesar de ter momentos difíceis, ter as dificuldades que o jogo tem e o que ele apresenta, sinto falta da rotina, da dinâmica”, disparou.

“Toda semana tem a Prova do Líder, a Prova do Anjo, e você tem que fazer indicação, você tem que ficar quebrando a cabeça para entender qual a dinâmica que eles vão jogar a cada semana de votação... É um negócio que eu gosto, então, sinto falta disso”, concluiu.

