Luedji Luna troca apartamento por casa e a chama de "funfum"; saiba motivo

A casa da baiana Luedji Luna - Foto: Divulgação

A casa da baiana Luedji Luna se revela como um templo de sua identidade. Localizada no bairro da Lapa, em São Paulo, a cantora decidiu trocar o apartamento por uma casa, buscando mais espaço e contato com a natureza para o crescimento do filho.

Com estética minimalista, o imóvel carrega elegância e tons neutros, com predominância do branco, cimento queimado e cortinas de linho. As cores e a paleta escolhidas têm como referência a artista Solange Knowles.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Entre os ambientes mais importantes da residência está a sala de estar, pensada para a produção musical. Com sistema de som e vitrola, o espaço conta ainda com tratamento acústico que, segundo Luedji, é superior ao de muitos estúdios profissionais.

Identidade e religiosidade

Cercada de simbolismo, a residência é descrita pela cantora como uma “casa funfum”, onde o branco predomina em homenagem a Oxalá, orixá que a guia espiritualmente.

Elementos da cultura negra e baiana estão presentes em toda a decoração, que destaca móveis de designers negros contemporâneos e obras de arte que simbolizam ancestralidade e maternidade, incluindo peças vindas da Nigéria.

Um dos espaços que mais chama atenção é o quintal, com pitangueira e pé de acerola, fator decisivo para a escolha do imóvel. Luedji descreve o local como um ambiente que remete à paz de Itapuã e à sua própria infância, funcionando como um santuário de natureza em meio ao centro urbano de São Paulo.

Infância com autonomia

Mãe de Dao, a cantora valoriza a casa como um espaço de conforto, segurança e liberdade para o filho. A residência também foi pensada para estimular a autonomia da criança, com um quarto de inspiração montessoriana, equipado com cama no chão e estantes baixas que facilitam o acesso a livros e brinquedos.

Mais do que um lar, a casa representa um espaço carregado de simbolismo para uma família negra, reunindo legados materiais e emocionais que reforçam a importância de um crescimento positivo e consciente para a próxima geração.

Veja fotos da casa de Luedji Luna:

a casa da baiana Luedji Luna | Foto: Reprodução| Youtube

a casa da baiana Luedji Luna | Foto: Reprodução| Youtube

a casa da baiana Luedji Luna | Foto: Reprodução| Youtube

a casa da baiana Luedji Luna | Foto: Reprodução| Youtube

a casa da baiana Luedji Luna | Foto: Reprodução| Youtube

a casa da baiana Luedji Luna | Foto: Reprodução| Youtube