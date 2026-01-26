Filha de Renato Aragão engata namoro com médico 13 anos mais velho

Siga o A TARDE no Google

Renato Aragão ganhou um novo genro em 2026. Filha do humorista, Lívian Aragão está vivendo um romance com o médico Aurélio Vilar, que é do Maranhão e tem 39 anos de idade, sendo cerca de 13 anos mais velho que a jovem.

Apesar da relação discreta, os dois foram fotografados juntos durante o ‘Ensaio da Anitta’, que aconteceu neste fim de semana, no Rio de Janeiro. No registro, que viralizou na web, o casal aparece abraçado ao lado de outros dois amigos.

Post de Lívian com namorado e amigos | Foto: Reprodução | Instagram

Segundo informações divulgadas pelo jornal EXTRA, Aurélio atua como oftalmologista e cursou a faculdade de Medicina no Rio de Janeiro, onde mora atualmente. Ele também é de uma família de políticos e seu avô foi o primeiro prefeito do município de Estreito, no MA.