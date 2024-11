Aposta para Mega da Virada já está disponível; prêmio é de R$ 600 mi

O próximo sorteio da Mega-Sena será na terça-feira, 12 - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

A Mega da Virada 2024 promete pagar o prêmio recorde de R$ 600 milhões. As apostas começam nesta segunda-feira. 11, Assim como nos demais concursos especiais das Loterias CAIXAS, o prêmio principal não acumula.

Se não houver ganhadores na faixa principal, o prêmio vai ser dividido entre os acertadores da 2ª faixa e assim por diante. As apostas devem ser feitas com volante específico da Mega da Virada somente nos canais das Loterias CAIXA.

O sorteio do concurso 2.810 será realizado no dia 31 de dezembro. Para se ter uma ideia do prêmio, caso apenas um apostador ganhe todo o prêmio e aplique o valor na Poupança da CAIXA, receberá aproximadamente R$ 3,4 milhões no primeiro mês de rendimento.

O dinheiro total do prêmio permite ao ganhador se hospedar por mais de dois anos no hotel mais caro do mundo, que cobra R$ 750 mil em cada diária. O ganhador do prêmio principal pode também comprar 1.430 carros superesportivos como o Toyota GR Corolla feito no Brasil.

As apostas custam R$ 5,00e podem ser feitas nas lotéricas, no portal Loterias CAIXA, no app Loterias CAIXA, além do Internet Banking CAIXA, exclusivo para correntistas da CAIXA.