André Marques ganhou prêmio na Mega-Sena e aumentou fortuna

Não há detalhes do que o apresentador fez com o dinheiro - Foto: Reprodução

O ator e apresentador André Marques foi um dos ganhadores na Mega-Sena da Virada de 2014-2015, aumentando ainda mais sua fortuna. De acordo com o E-Investidor, do Estadão, o valor ganho pelo apresentador foi de R$ 19 mil.

Não há detalhes do que o apresentador fez com o dinheiro. As pessoas só descobriram o fato, depois que a sua ex-colega de trabalho, Cissa Guimarães, fez a revelação durante um programa diário na Globo, quando trabalhavam juntos.

Apesar de ter passado boa parte da sua vida nos holofotes da Globo, André Marques também é um grande investidor fora da televisão. Segundo o portal ‘Extra’, ele era dono de um boutiques de carnes, no Rio de Janeiro e lucrou muito dinheiro com o trabalho.