AtlasIntel e Bloomberg lançam pesquisa dos mercados da América Latina

Indicadores vão proporcionar uma visão consistente e fundamentada nas condições políticas, sociais e econômicas - Foto: Reprodução | Internet

A AtlasIntel, uma das empresas líderes no mercado de pesquisas de opinião pública e inteligência de dados e a Bloomberg, líder em cobertura de negócios e finanças, lançam nesta quinta-feira, 31, o Latam Pulse, um relatório mensal que oferece análises abrangentes sobre cinco países-chave da América Latina

A parceria entre as duas empresas vai permitir a produção de análises do Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e México, com um módulo permanente de indicadores essenciais, incluindo índices de aprovação presidencial, avaliação de governo e uma série de índices exclusivos da AtlasIntel, como o Índice de Risco Político, o Índice de Polarização Social, o Índice de Confiança do Consumidor (ICC), o Índice de Inflação e o Índice de Liberalismo Econômico.

Segundo a AtlasIntel, os indicadores vão proporcionar uma visão consistente e fundamentada nas condições políticas, sociais e econômicas que moldam cada país. O módulo variável 1 da Latam Pulse vai abordar temas específicos e relevantes a cada mês, permitindo comparações e análises detalhadas entre os cinco países.

“Com o alcance inigualável da Bloomberg e a reputação da AtlasIntel por fornecer dados e insights precisos e de alta frequência, esta parceria busca trazer o mais alto padrão de análise baseada em dados para a América Latina”, diz em nota a empresa de dados.

O Instituto AtlasIntel foi o único a apontar tanto a virada como a vitória do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT) sobre o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), nas eleições de 2022. No cenário internacional, cravou os resultados do primeiro e segundo turnos na Argentina e acertou nos cenários das eleições presidenciais da Colômbia em 2022, nos Estados Unidos em 2020 e na África do Sul em 2024.

Também em 2024, o instituto ganhou o selo de confiança do jornal norte-americano The New York Times e oi destaque na revista Newsweek como levantamento mais confiável dos EUA.

No cenário eleitoral baiano, a AtlasIntel continua sua parceria com A TARDE, já tendo divulgado pesquisas em Salvador, Camaçari, Barreiras, Itabuna e Luís Eduardo Magalhães e Lauro de Freitas.