Azeite de oliva pode ficar mais barato no Brasil em 2025; entenda

A inflação do azeite de oliva vem desacelerando ritmo de alta desde julho deste ano - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O azeite de oliva pode ficar mais barato em 2025 no Brasil, com o aumento da produção de azeitonas na Europa após um período de seca intensa na Europa que encareceu o produto. O preço do produto subiu tanto que alguns supermercados chegaram a instalar lacre antifurto no produto.

Por ter uma produção nacional de azeite muito pequena, o Brasil depende dos europeus para abastecer o mercado interno, principalmente de Portugal e Espanha, que respondem, respectivamente, por 44% e 14% de toda importação nacional do produto.

"A boa notícia é que a produção de azeite na bacia do Mediterrâneo vai crescer nesta safra", pontua Leonardo Scandola, diretor comercial da empresa italiana de azeite Filippo Berio, na América Latina. Segundo dados da União Europeia, os países do bloco vão produzir 29% a mais de azeite nesta safra, em relação à temporada 2023/24.

E isso já tem impactado os preços europeus. "Somente em novembro, as cotações do azeite na Espanha caíram 20% [em relação a outubro]. Isso, com certeza, vai se refletir no Brasil", diz Scandola, lembrando que o repasse de preços entre a Europa e o Brasil demora alguns meses.

"Os importadores brasileiros ainda precisam comprar esse azeite mais barato. [Eles] Ainda têm estoque antigo com preços mais caros", afirma o diretor comercial. "Acredito que vamos começar a ver quedas fortes [no preço do azeite no Brasil] a partir da Páscoa. Podemos ter quedas superiores a 20% em relação aos preços atuais", afirma Scandola.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a inflação do azeite de oliva vem desacelerando ritmo de alta desde julho deste ano. Após atingir um pico de alta de 50% em junho, a inflação do produto registrou aumento de 25% no mês passado.