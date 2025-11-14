FINANCIAMENTOS
Bahia desbanca estados e lidera ranking de investimentos do BNDES
Desembolsos para a Bahia chegaram a R$ 3,73 bilhões até setembro deste ano
Por Jair Mendonça Jr
Entre janeiro e setembro, o Banco Nacional do Desenvolvimento (Bndes) aprovou R$ 5,45 bilhões para projetos no estado da Bahia. Isso representa um aumento de 44,6% em comparação com o mesmo intervalo do ano passado.
Recursos alcançaram agropecuária, comércio e serviços, indústria e infraestrutura, com avanço acima da média nesses três últimos setores.
Infraestrutura respondeu por R$ 2,63 bilhões, comércio e serviços por R$ 614,8 milhões e indústria por R$ 1,09 bilhão, que mais que dobrou na comparação anual.
As micro, pequenas e médias empresas receberam R$ 1,56 bilhão, o equivalente a 28,6% do total aprovado.
Segundo o presidente do Bndes , Aloizio Mercadante, os financiamentos refletem a estratégia de ampliar investimentos regionais.
Ele citou a modernização do terminal de contêineres do Porto de Salvador, que recebeu R$ 848 milhões, e projetos de recuperação ambiental apoiados no estado.
Os desembolsos para a Bahia chegaram a R$ 3,73 bilhões até setembro.
Na Região Nordeste, as aprovações somaram R$ 11,1 bilhões. A agropecuária recebeu R$ 2 bilhões, comércio e serviços R$ 2,62 bilhões, indústria R$ 2,55 bilhões e infraestrutura R$ 3,93 bilhões. As MPMEs tiveram R$ 4,41 bilhões aprovados.
No país, o Bndes destinou R$ 155,1 bilhões para MPMEs, considerando crédito e garantias. Os desembolsos totais do banco somaram R$ 101,9 bilhões, alta de 17% sobre 2024, puxados pela indústria, que chegou a R$ 27,3 bilhões.
A agropecuária recebeu R$ 24,9 bilhões, comércio e serviços R$ 19 bilhões e infraestrutura R$ 30,6 bilhões.
As aprovações de novas operações somaram R$ 139,2 bilhões, enquanto as consultas atingiram R$ 266,5 bilhões. O lucro recorrente do Bndes foi de R$ 11,2 bilhões até setembro e a inadimplência se manteve em 0,008%.
