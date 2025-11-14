Bahia desbanca estados e lidera ranking de investimentos do BNDES

Obras de duplicação da Estrada do Derba, em Salvador - Foto: Thuane Maria/GOVBA

Entre janeiro e setembro, o Banco Nacional do Desenvolvimento (Bndes) aprovou R$ 5,45 bilhões para projetos no estado da Bahia. Isso representa um aumento de 44,6% em comparação com o mesmo intervalo do ano passado.

Recursos alcançaram agropecuária, comércio e serviços, indústria e infraestrutura, com avanço acima da média nesses três últimos setores.



Infraestrutura respondeu por R$ 2,63 bilhões, comércio e serviços por R$ 614,8 milhões e indústria por R$ 1,09 bilhão, que mais que dobrou na comparação anual.

As micro, pequenas e médias empresas receberam R$ 1,56 bilhão, o equivalente a 28,6% do total aprovado.

Segundo o presidente do Bndes , Aloizio Mercadante, os financiamentos refletem a estratégia de ampliar investimentos regionais.

Ele citou a modernização do terminal de contêineres do Porto de Salvador, que recebeu R$ 848 milhões, e projetos de recuperação ambiental apoiados no estado.

Os desembolsos para a Bahia chegaram a R$ 3,73 bilhões até setembro.

Na Região Nordeste, as aprovações somaram R$ 11,1 bilhões. A agropecuária recebeu R$ 2 bilhões, comércio e serviços R$ 2,62 bilhões, indústria R$ 2,55 bilhões e infraestrutura R$ 3,93 bilhões. As MPMEs tiveram R$ 4,41 bilhões aprovados.

No país, o Bndes destinou R$ 155,1 bilhões para MPMEs, considerando crédito e garantias. Os desembolsos totais do banco somaram R$ 101,9 bilhões, alta de 17% sobre 2024, puxados pela indústria, que chegou a R$ 27,3 bilhões.

A agropecuária recebeu R$ 24,9 bilhões, comércio e serviços R$ 19 bilhões e infraestrutura R$ 30,6 bilhões.

As aprovações de novas operações somaram R$ 139,2 bilhões, enquanto as consultas atingiram R$ 266,5 bilhões. O lucro recorrente do Bndes foi de R$ 11,2 bilhões até setembro e a inadimplência se manteve em 0,008%.