Bahia é 8° estado com maior taxa de inadimplência imobiliária

A Bahia registrou um aumento de 0,42% na taxa de inadimplência imobiliária, e fechou o mês de outubro com 4,73%, posicionando o estado baiano em 8° lugar no ranking de maiores taxas inadimplentes do Brasil.

O levantamento da Superlógica, divulgado nesta terça-feira, 19, é realizado mensalmente e utiliza os dados do valor do aluguel, o tipo de imóvel (apartamento, casa ou ponto comercial), a sua localização, além também do prazo de vencimento do pagamento. A taxa de inadimplência é contabilizada a partir de 60 dias de atraso no pagamento do boleto.

O Norte e o Nordeste foram as regiões que tiveram maiores taxas de inadimplência no mês de outubro, com 6,02% e 4,69%, consecutivamente. Logo após está o Sudeste (3,09%), Sul (2,70%) e Centro-Oeste (2,59%). Em termos gerais, o Brasil registrou uma taxa de inadimplência de 3,31% em outubro de 2024.

De acordo com o diretor de Negócios para Imobiliárias da Superlógica, Manoel Neto, o aumento da inadimplência está ligado à movimentação entre o cenário de desemprego e PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro. Segundo ele, quando o estado apresenta maior taxa de desemprego e um PIB elevado, a taxa de inadimplência tende a ser maior, e assim inversamente.

Ainda conforme o diretor, a taxa de desemprego e as altas taxas de juros foram fatores fortes para o aumento da taxa de inadimplência.

“O emprego impacta demais com o índice de inadimplência. A taxa de juros também impacta. Então, se tem uma situação de macroeconomia, tem uma situação que também se adianta muito no espelho do mercado macroeconômico. Quando se tem a taxa de índice de emprego maior e o PIB menor, você também tem maior taxa de inadimplência. Onde a região ou o estado está com esse ponto mais controlado? Quando o PIB é muito melhor e as taxas são menores”, explica o Manoel Neto.

O estudo da Superlógica sobre a inadimplência no mês de outubro contou com dados de mais de 800 mil clientes locatários, em todo o Brasil, que possuem boletos questão há mais de 60 dias sem pagamento ou que foram pagos com atraso de mais de 60 dias. Todos os dados são anonimizados, ou seja, não são passíveis de associação a um indivíduo, direta ou indiretamente.

Os dados foram divulgados nesta terça-feira, durante a 7° edição do Superlógica Next 2024, realizado em São Paulo.

