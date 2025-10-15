Bahia sedia o maior congresso de mineração da América Latina

Bahia é o terceiro estado com as maiores produções minerais do país - Foto: Sigma Lithium | Divulgação

Agora, mais perto do que nunca, a América Latina, a Expo & Congresso Brasileiro de Mineração (Exposibram) está preparada para entregar uma diversidade de temáticas, discussões e atividades nos dias 27 a 30 de outubro, no Centro de Convenções de Salvador.

O maior congresso do setor de mineração da América Latina promete ser um divisor de água para estado da Bahia.

Lideranças, representantes do setor produtivo, governamental e terceiro setor, e grandes nomes da mineração devem destacar o novo panorama do setor, que deve ser marcado pelas demandas atuais da área, o protagonismo da Bahia e do Nordeste na produção mineral, o papel da mineração na COP30 e entre outras urgências ambientais, econômicas, políticas e sociais.

E a realização do evento na Bahia, pela segunda vez, não é à toa: palco de investimentos e incentivos de desenvolvimento em fontes renováveis e limpas, o Estado tem se destacado por sua desenvoltura industrial ligada aos recursos naturais que são responsáveis pela produção de produtos e serviços essenciais no fomento econômico regional e nacional. Não à toa, o Estado baiano é destaque até mesmo no setor mineral.

A Bahia é o terceiro estado com as maiores produções minerais do país, perdendo apenas para Minas Gerais e Pará.

Somente no 1ª trimestre de 2025, o Estado faturou R$ 3,5 bilhões com a produção de minerais. A participação na exportação, que chegou a 3,34% de todo o cenário nacional, resultou para a economia baiana, R$ 311,6 milhões no mesmo período.

Entre janeiro e março deste ano, mais de 200 empregos foram gerados com o setor de mineração. Os dados são do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) e do Sumário Mineral da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE/BA).

O que esperar da Exposibram

O foco do congresso na sustentabilidade e inovação é um movimento estratégico para a indústria. Segundo Raul Jungmann, diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), essa é a maneira de o setor responder às urgências globais.

"A meta principal da Exposibram é, de fato, ampliar os olhares para a sustentabilidade e inovação no setor mineral, abrindo um espaço fundamental para debater desafios cruciais como a descarbonização, segurança alimentar e a transição energética global. A abordagem aprofundada desses temas oferece respostas concretas às transformações globais e atende às expectativas da sociedade por uma atividade cada vez mais responsável, inovadora e comprometida com o futuro da mineração brasileira".

Uma dessas exigências do setor está ligada à expansão de um plano inadiável a nível global: a transição energética, processo que exige não apenas o crescimento da geração renovável, mas também o fornecimento de minerais estratégicos para sustentar essa nova matriz.

No evento, essa pauta será um dos destaques através do painel “Minerais Críticos e Estratégicos e o Downstream da Cadeia Produtiva”, com a participação de especialistas geológicos, jurídicos e minerários, e do painel “Potencial Brasileiro para Minerais Críticos e Estratégicos”, com o liderança da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) e empresas mineradoras brasileiras.

Além disso, a pauta da descarbonização do setor que já se destaca por ser uma das esferas com uma das menores emissões de CO2, será um dos focos do Exposibram. No evento, essa temática deve ser marcada por painéis como "Zero Carbon Mining: Resultados Alcançados e Próximos Passos para descarbonização do setor mineral", que receberá lideranças de principais mineradoras brasileiras.

Para intensificar ainda mais o congresso, a Exposibram será palco de investimentos com a promoção de rodadas de negócios entre empresas participantes, através de reuniões híbridas: presenciais em Salvador, e virtuais com compradores online (presença de fornecedores por videoconferência ou presencial).

O evento também contará com a abertura da Bolsa de Valores de Toronto (TSX), no dia 28 de outubro. “Um ato inédito que projeta internacionalmente o setor mineral baiano e coloca a Bahia no centro das atenções globais, reforçando o nosso potencial de atrair novos investimentos e consolidar parcerias estratégicas”, disse o presidente da CBPM, Henrique Carballal.

"Esse destaque contribui para atrair novos investimentos, estimular parcerias empresariais e fortalecer a imagem da região no mapa global da mineração. A mineração em larga escala induz à criação de uma rede de fornecedores, ou seja, abre possibilidade para novas empresas de diversos segmentos”, continua Jungmann.

Exposibram é um olhar para o futuro

Com realização do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), apoio do Governo da Bahia e da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) e patrocínio de diversas entidades mineradoras, deve receber cerca de 30 mil participantes em Salvador.

Essa colaboração é vista como um reforço à estratégia do estado no cenário mineral para impulsionar a promoção de um ambiente favorável à atração de investimentos, inovação e sustentabilidade.

O congresso vai reunir as maiores mineradoras em atuação no Brasil e no mundo, fornecedores de equipamentos e tecnologia, universidades, órgãos públicos, entidades de classe e representantes de comunidades.

“A Exposibram representa muito mais do que a realização de um grande evento setorial. Trata-se de um dos encontros mais importantes da mineração no cenário nacional e internacional, o que garante ampla visibilidade à Bahia e ao Nordeste como pólos estratégicos de produção mineral",aponta o presidente do IBRAM.

Para o Carballal, o evento é um olhar para o futuro da mineração, trazendo não apenas negócios para a Bahia, mas também fortalecer o estado como centro da transição energética global.

“Vivemos um momento decisivo, em que é fundamental fortalecer ações que viabilizem a transição energética e impulsionem o desenvolvimento sustentável. O evento representa essa virada de chave, reunindo lideranças, especialistas e empresas comprometidas com uma mineração responsável, inovadora e alinhada aos desafios do futuro”, disse o presidente da CBPM.