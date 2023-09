Bancos renegociam quase R$ 12 bi no programa Desenrola Brasil

As instituições financeiras negociaram R$ 11,7 bilhões em volume financeiro em sete semanas do programa Desenrola Brasil, exclusivamente pela Faixa 2. Os dados são do Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Para o presidente da Febraban, Isaac Sidney, “os bancos estão totalmente envolvidos e dando sua contribuição para que o Desenrola reduza o número de consumidores negativados e ajude milhões de cidadãos a diminuírem seu endividamento”.

Segundo o Febraban, o número de contratos de dívidas negociados chega a 1,6 milhão, beneficiando um universo de 1,250 milhão de clientes bancários.

As instituições financeiras retiraram as anotações negativas (desnegativaram) de cerca de 6 milhões de registros de clientes que tinham dívidas bancárias de até R$ 100,00.