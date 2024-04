BC lança moeda de R$ 5 em comemoração aos 200 anos da 1ª Constituição | A TARDE

Em comemoração aos 200 anos da primeira Constituição, o Banco Central (BC) vai lançar nesta quinta-feira, 11, uma moeda comemorativa de prata, com valor de R$ 5,00. A cerimônia de lançamento será no Salão Nobre do Congresso Nacional.

De acordo com o Banco Central, a escolha do nome "real" para a moeda brasileira é uma homenagem ao Poder Legislativo, em referência à Carta de 1824, que estabeleceu o sistema bicameral no país, com a criação da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.