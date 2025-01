Beleza, moda e eletrônicos lideram intenção de compra no fim de ano

Consumidores estão em busca de satisfação emocional - Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde

Beleza, moda e eletrônicos estão entre as principais itens em intenções de compras dos consumidores entre as festas de Natal de Reveillón. A maioria está em busca de satisfação emocional e experiências positivas durante a jornada de compra neste fim de ano de 2024.

Segundo o estudo da WGSN Mindset, braço de consultoria estratégica da autoridade global de previsão de tendências, em parceria com a Amazon Brasil, 41,1% das pessoas pretendem comprar no Natal. As categorias de destaque são moda e beleza, que lideram o ranking de intenção de compra, seguido por eletrônicos.

Outra pesquisa, realizada pela plataforma TIM Ads, revela que 64% dos participantes pretendem presentear até cinco pessoas, com filhos (32%) e pais ou mães (26%) sendo os mais citados.

“Sentimos aumento na procura por produtos da linha de beleza, mas também por itens que envolvem entretenimento e convivência familiar, produtos como smart TVs, smartphones e caixas de som e consoles como o Playstation 5”, comenta o diretor comercial do Grupo Fujioka, Dvair Borges Lacerda.

“Também percebemos a importância de oferecer experiências diferenciadas compra. Além da facilidade de pagamento, variedade ou itens exclusivos, também oferecemos o atendimento gratuito realizado por técnicos de informática nas lojas físicas. Com a orientação, fica mais fácil decidir de forma assertiva, por exemplo, entre um upgrade ou aquisição de uma nova máquina”, conclui Dvair.