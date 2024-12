Metade dos brasileiros pretendem gastar mais de R$ 300 nas celebrações

Movimento no shopping no fim de ano - Foto: Raphael Muller

Metade dos brasileiros estão dispostos a gastar, em média, R$ 374 nas celebrações levando em consideração roupas, presentes, alimentação e outros gastos relacionados a estes encontros. A pesquisa, realizada com mais de mil pessoas em novembro de 2024, faz parte de um novo levantamento do Google.

O estudo revela, também, a distribuição dos gastos: 24% dos consumidores pretendem gastar até R$ 100, enquanto outros 24% destinarão entre R$ 101 a R$ 300 para as celebrações. Uma parcela de 22% arcará com valores entre R$ 301 e R$ 500, e 30% dos entrevistados planejam gastar mais de R$ 500 neste período.

Canais de compra

A divisão entre canais de compras para as compras de Natal está bem acirrada em 2024. Enquanto metade dos brasileiros pretende ir às compras presencialmente em lojas físicas, os canais digitais não ficam para trás: sites ou apps das lojas (39%), apps de entrega (16%), redes sociais (7%) e aplicativos de mensagem ou ligação (6%) representam uma boa fatia das intenções de compra para a data.

Em família

Durante o mês de dezembro, oito em cada dez brasileiros participarão de festas, com uma média de cinco encontros e, para as festividades, a casa se consolida como o principal local, com 67% dos entrevistados optando por receber ou visitar amigos e familiares em seus lares.

Restaurantes (20%), espaços para festas ou baladas (12%), salão de festas (12%) e espaços públicos como praças e parques (10%) completam o ranking. 11% dos respondentes informaram que as celebrações não ocorrerão em nenhuma das opções.

A tradição de passar o Natal em família também se mantém forte, com 76% dos brasileiros escolhendo celebrar a data ao lado de seus entes queridos.

Diversidade de formatos

As festas de fim de ano apresentam uma grande variedade de formatos, com jantares, churrascos e almoços liderando a lista de preferência dos brasileiros. A pesquisa também revela uma procura considerável por festas, petiscos em casa e cafés da manhã.

Apesar da diversidade de formatos para as celebrações, a tradicionalidade na procura por compras para o Natal se mantém. O costume de comprar roupas e/ou sapatos novos para a ocasião se manterá para 45% dos brasileiros, enquanto 30% comprarão comidas típicas, como peru e panetone. 21% dos consumidores levarão bebidas para a celebração, 17% comprarão decorações (como árvore e guirlanda) e 11% comprarão itens para servir, como toalha de mesa e copos.