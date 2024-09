Bets que não pediram autorização deixarão de operar em outubro

A partir de outubro, as empresas que não pediram autorização serão classificadas como ilegais - Foto: Joédson Alves / Agência Brasil

Bets que não pediram autorização para funcionar terão atividades suspensas a partir do próximo dia 1º de outubro, informou o Ministério da Fazenda nesta terça-feira, 17. A decisão acontece no momento em que o governo publica regras para regulamentar empresas de apostas no Brasil.

Segundo portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU), a partir do próximo mês e até o final de dezembro, só poderão continuar funcionando empresas de apostas que já estão atuando e solicitaram autorização para continuar na modalidade lotérica de apostas de quota fixa até a última segunda-feira, 16.

A partir de outubro, as empresas que não pediram autorização serão classificadas como ilegais até que tenham o funcionamento liberado pela Fazenda. Caso continuem operando sem autorização, os sites de apostas estarão sujeitos às penalidades previstas em lei, que prevê multas de até R$ 2 bilhões por infração.



Quem solicitou a autorização, mas ainda não estava atuando, terá que aguardar para iniciar a operação em janeiro, se conseguir a liberação por parte do ministério e mediante o cumprimento de todos os requisitos.

A expectativa é que a Fazenda conclua o processo de análise dos primeiros pedidos recebidos e que a partir de 1º de janeiro de 2025, quando terá início o mercado regulado de apostas no Brasil, apenas as empresas que se enquadrarem na lei e nas portarias de regulamentação da pasta continuem atuando.

Ainda de acordo com o ministério, as empresas aprovadas terão de pagar a outorga de R$ 30 milhões ainda este ano para começar a funcionar e, a partir de janeiro, também precisarão cumprir com todas as regras de combate à fraude, à lavagem de dinheiro, à publicidade abusiva, entre outras.

As casas de apostas autorizadas que pagarem esses R$ 30 milhões poderão explorar até três marcas durante cinco anos. Até o final de agosto, cinco empresas haviam feito um pedido extra e, se aprovadas, poderão explorar até seis marcas cada uma.