BNDES divulga resultado final de concurso; convocação imediata

BNDES divulgou resultado de concurso - Foto: Divulgação

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) divulgou nesta quinta-feira, 30, o resultado do concurso público de 2024. Após 12 anos, o banco volta a contratar empregados e renova seu quadro de pessoal, com a convocação, já nos próximos dias, de 150 candidatos aprovados.

A classificação final já homologada está disponível no Diário Oficial da União, no site do BNDES (clique aqui) e na página da Fundação Cesgranrio, banca organizadora do certame.

Além das vagas imediatas, 750 pessoas foram aprovadas e formam cadastro de reserva. Destas, a expectativa é convocar 450 até o final de 2025. Os aprovados ingressarão no BNDES em um novo Plano de Cargos e Salários, que contempla 13 ênfases do cargo de Analista: Administração, Análise de Sistemas - Desenvolvimento, Análise de Sistemas - Suporte, Análise de Sistemas - Cibersegurança, Arquitetura-Urbanismo, Arquivologia Digital, Ciências Contábeis, Ciência de Dados, Comunicação Social, Direito, Economia, Engenharia e Psicologia Organizacional.