BNDES: Pedidos de linha de crédito para inovação superam R$ 10 bi

O BNDES Mais Inovação foi lançado em setembro do ano passado - Foto: Ferando Frazão / Agência Brasil

As solicitações de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), através do ‘Mais Inovação’, linha de crédito para investimentos em modernização tecnológica com juros reduzidos, já superaram os R$ 10 bilhões. As informações são do diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do banco, José Luis Gordon, ao GLOBO.

O valor supera o orçamento do programa para este ano, mesmo após o governo autorizar, em junho, o BNDES a remanejar R$ 2,5 bilhões do ano passado para este, elevando o total disponível até dezembro para R$ 8,4 bilhões.

O BNDES Mais Inovação foi lançado em setembro do ano passado. O BNDES pediu o remanejamento orçamentário porque, com poucos meses de operação ainda em 2023, os R$ 3,5 bilhões aprovados até dezembro ficaram aquém do orçamento anual — o orçamento era de R$ 5,5 bilhões para o ano passado.



Segundo Gordon, a demanda elevada por esses financiamentos tem ajudado o BNDES a retomar o crédito para a indústria. No primeiro semestre, as aprovações de novos financiamentos para o setor somaram R$ 13,7 bilhões, alta de 63,3% ante a primeira metade de 2023, já descontada a inflação.

“Batemos recorde no apoio aos setores de fármacos e biofármacos, e esse recorde veio com investimentos em inovação. Conseguimos ter uma indústria de fármacos e biofármacos que está inovando. Começou fazendo genéricos e hoje é uma indústria inovadora”, disse ele.