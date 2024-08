BNDES investe valor valor milionário em nova planta de biotecnologia

- Foto: Divulgação

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento no valor de R$ 386 milhões para uma nova planta do Instituto Butantan, em São Paulo. Por meio do Programa BNDES Mais Inovação, o investimento permitirá o desenvolvimento e produção de bancos de vírus e de células para produtos biológicos, como vacinas e medicamentos.

Ao todo, o investimento será de R$ 395 milhões. Com 4,6 mil m2, a planta - localizada no complexo do instituto, no bairro do Butantan - deve entrar em operação em janeiro de 2029 e vai contemplar plataformas que permitirão o desenvolvimento de novas vacinas virais e celulares. A nova unidade também torna possível o avanço em pesquisas relacionadas a produtos terapêuticos, como anticorpos monoclonais – medicamentos de alta tecnologia para o tratamento de doenças como câncer, artrite reumatoide, lúpus, esclerose múltipla, psoríase e doença de Crohn.

As novas instalações serão dedicadas à produção de cepas sazonais e pandêmicas da vacina contra Influenza e ao desenvolvimento de novas vacinas. A produção poderá ser realizada com mais de uma cepa ao mesmo tempo, como no caso, atender a vacina trivalente de influenza produzida no Butantan ou também dedicada a uma única cepa, a depender da estratégia de produção dos bancos, e ainda permitir o desenvolvimento simultâneo de diferentes cepas de uma mesma vacina. O Butantan é o décimo maior fabricante mundial de vacinas em doses distribuídas e em valor, segundo a Organização Mundial da Saúde.

”O governo do presidente Lula acabou com o negacionismo na saúde, prioriza a medicina baseada em evidências científicas. A produção e o acesso às vacinas pela população são prioridades desta gestão”, afirma o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

“Este aporte do BNDES é mais uma demonstração de que o Butantan vem fazendo uma gestão profissional e responsável, capaz de obter financiamentos e transformá-los em benefícios para a população brasileira”, destaca o diretor executivo da Fundação Butantan, Saulo Nacif.

Segundo o diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do Banco, José Luís Gordon, o financiamento faz parte do Plano Mais Produção, braço de financiamento da Nova Indústria Brasil, política de neoindustrialização do Governo Federal que prevê o fortalecimento do complexo industrial brasileiro de saúde. “O setor de fármacos recebeu apoio recorde do BNDES em 2024, pois entendemos que a inovação na indústria de saúde é essencial para reduzir as fragilidades do SUS e para expandir o acesso à saúde pública”, explica. Neste momento, o Butantan está desenvolvendo quatro novas vacinas, sendo uma delas, contra os quatro tipos de dengue, com o apoio do BNDES Funtec.

Durante a construção da nova planta, estão previstos 70 novos empregos indiretos. Após a conclusão, serão criados 50 postos de trabalho diretos permanentes na planta.

Influenza

Em abril deste ano, por meio do programa BNDES Mais Inovação, o Banco aprovou financiamento no valor de R$ 45,4 milhões para o Butantan realizar os ensaios clínicos necessários ao desenvolvimento de uma vacina tetravalente de Influenza, o vírus causador da gripe. A nova vacina tetravalente, que ampliará a eficácia do imunizante, além de facilitar a incorporação de outras linhagens do vírus que futuramente passem a ser relevantes também será desenvolvida na nova planta.