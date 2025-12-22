Bolsa Família 2026: veja a previsão de valores e datas de pagamentos

Beneficiários do Bolsa Família aguardam a divulgação - Foto: Lyon Santos | MDS

Com a chegada de 2026 na próxima semana, beneficiários do Bolsa Família aguardam a divulgação do novo calendário de pagamentos, que define as datas de repasse do benefício mensal.

Embora o Governo Federal ainda não tenha publicado o cronograma oficial, a expectativa é de que o modelo adotado em 2025 seja mantido, com os pagamentos concentrados nos últimos dez dias úteis de cada mês, conforme o número final do NIS (Número de Identificação Social).

Como deve ficar o pagamento em janeiro de 2026

Final do NIS 1: 20/01/2026

Final do NIS 2: 21/01/2026

Final do NIS 3: 22/01/2026

Final do NIS 4: 23/01/2026

Final do NIS 5: 26/01/2026

Final do NIS 6: 27/01/2026

Final do NIS 7: 28/01/2026

Final do NIS 8: 29/01/2026

Final do NIS 9: 30/01/2026

Final do NIS 0: 31/01/2026

Possibilidade de antecipação

Tradicionalmente, no mês de dezembro os repasses são antecipados para garantir que as famílias recebam o benefício antes das festas de fim de ano. A expectativa é que essa prática seja mantida.

Os pagamentos podem ser antecipados em situações específicas, como casos de calamidade pública ou emergências oficialmente reconhecidas pelo Governo Federal. Nessas circunstâncias, os beneficiários dos municípios afetados recebem o valor logo no primeiro dia do calendário mensal.

A medida busca garantir acesso rápido aos recursos para famílias impactadas por desastres naturais, como enchentes, secas ou deslizamentos.

Valores do benefício

Em 2026, o valor mínimo do Bolsa Família permanece em R$ 600 por família. O programa também mantém os benefícios adicionais destinados a atender diferentes composições familiares, levando em conta a idade e o perfil dos integrantes do núcleo familiar.