ECONOMIA

Bradesco emite comunicado geral que interessa aos seus clientes

O anúncio foi oficializado em cerimônia na bolsa de valores

Daniel Genonadio

Por Daniel Genonadio

27/09/2025 - 12:39 h
Bradesco segue atento às mudanças do mercado
Bradesco segue atento às mudanças do mercado -

O banco Bradesco, um dos maiores do Brasil, emitiu um comunicado direcionado aos seus clientes nesta sexta-feira, 26. A instituição financeira anuciou uma parceria com a Neoway, empresa de inteligência de dados da B3.

O anúncio foi oficializado em cerimônia na bolsa de valores, marcada pelo tradicional toque de campainha.

O objetivo da parceria é oferecer relatórios analíticos completos para departamentos de Relações com Investidores (RI). Essa integra o portfólio da área de Custódia e Serviços Financeiros do Bradesco e tem como público-alvo as companhias emissoras listadas na bolsa.

“Os RIs viveram uma grande transformação nos últimos anos”, diz Fabio Tomo, superintendente comercial e de relacionamento da área de Custódia e Serviços Financeiros do Bradesco. “Hoje, cada vez mais os profissionais de RI são exigidos na depuração e avaliação das informações com extrema velocidade.”

Já o diretor do Bradesco, Luis Claudio Pereira, afirma que a ferramenta chega justamente para potencializar esse trabalho. “Em vez de oferecer apenas a informação bruta, entregamos dados já organizados, que permitem ao RI construir o contexto que deseja enxergar.”

O que muda?

Na prática, a integração entre os sistemas do Bradesco e da Neoway permite que relatórios antes limitados a informações isoladas se transformem em painéis analíticos. Os recursos incluem:

  • Acompanhamento completo da base acionária
  • Identificação de investidores relevantes
  • Segmentação por perfis
  • Acompanhamento do comportamento do mercado com informações comparativas entre peer

Essa solução também facilita o contato direto dos RIs com investidores estratégicos e acompanhar quem são os maiores investidores.

Futuro do Bradesco

Um dos maiores bancos do Brasil, o Bradesco segue atento às mudanças do mercado. O banco prepara uma unidade dedicada a ativos digitais, cuja estreia está prevista para o primeiro trimestre de 2026. O foco estará em serviços ligados ao Drex, a moeda digital que vem sendo desenvolvida pelo Banco Central.

