BRASIL

Mega-Sena: prêmio de R$ 80 milhões será sorteado neste sábado

Apostas podem ser feitas até as 19h

Agência Brasil

Por Agência Brasil

27/09/2025 - 12:30 h
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5
-

As seis dezenas do concurso 2.920 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 80 milhões.

Por se tratar de um concurso com final zero, ele recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

