Nubank confirma fim de serviço a partir de outubro de 2025

O Nubank fez um anúncio aos seus clientes e colocará fim, a partir de 30 de setembro, no serviço de rendimento automático de 200% do CDI sobre o cashback do cartão Ultravioleta. Assim, a partir do dia 1º de outubro, a função, iniciada em 2021, não existirá mais.

De acordo com Aly Ahearn, vice-presidente da divisão Ultravioleta, a decisão foi estratégica. Ele apontou que muitos clientes optavam por deixar o saldo parado, sem utilizá-lo em compras ou viagens e o banco estimula o uso ativo desses benefício, não o acúmulo passivo.

A descontinuidade pegou muitos usuários de surpresa, no entanto, os valores acumulados até a data seguirão disponíveis para os clientes, apenas sem gerar novos ganhos através do rendimento.

Novos benefícios aos clientes

Após decidir encerrar o serviço de rendimento automático de 200% do CDI sobre o cashback do cartão Ultravioleta, o Nubank oferece novos serviços e vantagens para clientes dessa modalidade.

Agora, o cartão passará a oferecer 2,2 pontos por dólar gasto ou 1,25% de cashback em todas as compras, além de 9 pontos por dólar ou 5% de cashback no Nu Viagens. Os pontos acumulados não expiram e poderão ser transferidos para programas de milhagem como Latam Pass, Smiles e Azul.

Além disso, o Nubnak também passará a oferecer quatro acessos anuais às salas VIP do Priority Pass, eSIM internacional com 10 GB renováveis, IOF zero em compras feitas fora do Brasil e Conta Global sem cobrança de spread.

“Desenhamos a nova proposta do Nubank Ultravioleta analisando as necessidades e expectativas dos clientes de alta renda. Chegamos a um produto altamente vantajoso”, explica Aly Ahearn, Vice Presidente do Nubank Ultravioleta.

“Unimos um programa flexível de pontos e cashback, acesso exclusivo a salas VIP e benefícios adicionais dentro do ecossistema Nu, como IOF zero em todas as transações internacionais feitas no cartão de crédito. O resultado são soluções que acompanham o cliente em todos os passos de sua jornada, tornando as etapas da viagem simples como deveriam ser.”

Aumento

Mas os novos benefícios vêm junto de uma mudança de valor na mensalidade do plano Ultravioleta. A cobrança mensal agora será de R$ 89, com isenção para clientes que gastarem acima de R$ 8 mil por mês ou mantiverem R$ 50 mil investidos no banco. Os clientes atuais terão condições preservadas por 12 meses, mantendo a mensalidade de R$ 49 e isenção a partir de R$ 5 mil em gastos mensais.

O que é Nubank Ultravioleta

Em seu site oficial, o Nubank diz que o modelo Ultravioleta é a experiência exclusiva para clientes de alta renda para clientes que querem os melhores benefícios para aproveitar ainda mais o seu dia a dia e suas viagens.

Além de usufruir da Conta completa, com atendimento dedicado, e portfólio exclusivo de investimentos, oferece tem um cartão Nubank Ultravioleta Mastercard® Black que quanto mais usa, gera maiores ganhos.

Para ter acesso ao Nubank Ultravioleta não há regra de renda mínima, mas uma análise de crédito é realizada para a disponibilização do cartão. Essa análise é feita de maneira automática no momento do cadastro de novos clientes no Nubank, e também mensalmente para quem já possui nosso cartão Nubank.