Itaú leiloa imóveis a partir de R$ 55 mil; há oportunidade na Bahia

Ao menos 30 imóveis estão sendo oferecidos pelo banco Itaú em um novo leilão de casas, apartamentos e terrenos em todo o Brasil. Além da Bahia, há ofertas no Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Pernambuco e Rio Grande do Sul.

Os lances podem ser feitos até as 11h, da próxima quinta-feira, 25, no site da da Frazão Leilões, responsável pela iniciativa. Os pagamentos podem ser à vista ou parcelamento em até 78 vezes. Vale frisar que é necessário dar uma entrada a partir de 20% do valor do imóvel.

A oferta com o menor valor é uma casa com 36,3 m² em Queimados, na Baixada Fluminense, no valor inicial de R$ 55.200. Para quem procura mais conforto, é possível arrematar a partir de R$ 1.501.900 um apartamento com 201 m² e duas vagas de garagem em Niterói.

A lista completa de imóveis com fotos, editais e condições de pagamento podem ser conferidas no site.

Os vencedores dos lotes receberão os imóveis com os débitos de condomínio e o IPTU deste ano já quitados pelo Itaú. No entanto, os participantes devem verificar se há outras pendências e se o imóvel está ocupado.