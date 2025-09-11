NOVO LEILÃO
Leilão de banco tem mais de 85 imóveis residenciais a partir de R$ 33 mil
Banco oferta casas, apartamentos, terrenos e imóveis comerciais em leilão
Por Luiz Almeida
O Itaú Unibanco, em parceria com a Mega Leilões, promove a partir desta quinta-feira, 11, um leilão com mais de 85 imóveis disponíveis em todo o Brasil.
A condução será feita pelo leiloeiro oficial Fernando Cerello, diretamente pelo site da Mega Leilões.
Entre os bens ofertados estão casas, apartamentos, terrenos e imóveis comerciais, distribuídos em diferentes estados: Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Tocantins e Distrito Federal.
Os lances iniciais partem de R$ 33 mil e chegam a R$ 1,4 milhão, de acordo com a localização e o porte do imóvel.
O pagamento pode ser feito à vista ou, na maioria dos casos, parcelado em até 78 vezes, conforme as condições estabelecidas em edital.
Imóveis em destaque no leilão
Entre as opções ofertadas, alguns destaques chamam a atenção pelo porte e localização:
- São Paulo (SP): apartamento duplex com 282 m² de área útil e 4 vagas de garagem, no Morumbi. Lance inicial: R$ 1,4 milhão;
- Santos (SP): apartamento de 302 m² no bairro Praia do Boqueirão. Lance inicial: R$ 920 mil;
- Recife (PE): apartamento com 98 m² e 2 vagas de garagem, em Casa Amarela. Lance inicial: R$ 499 mil;
- Maricá (RJ): casa em condomínio no bairro Cajueiros. Lance inicial: R$ 749 mil;
- Feira de Santana (BA): prédio comercial no Centro. Lance inicial: R$ 1,4 milhão;
- Blumenau (SC): apartamento de 41 m² e 1 vaga de garagem, no Passo Manso. Lance inicial: R$ 120 mil.
Como participar
Para dar lances, é necessário realizar um cadastro no site da Mega Leilões, acessar a descrição do imóvel desejado, verificar o edital e habilitar-se para participar.
