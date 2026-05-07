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ECONOMIA

Brasil aparece entre os países mais baratos para viver; veja ranking

Levantamento internacional coloca o Brasil entre os 25 menores custos de vida

Iarla Queiroz
Por

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Ranking global mostra os países mais caros e baratos
Ranking global mostra os países mais caros e baratos - Foto: PAULO PINTO/AGÊNCIA BRASIL

O Brasil apareceu entre os países mais baratos do mundo para viver, segundo um levantamento divulgado pela plataforma Numbeo.

No ranking com 139 países analisados, o Brasil ocupa a 119ª posição, com índice de custo de vida de 25,56. Na prática, isso coloca o país entre os 25 mais baratos para viver atualmente.

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O levantamento leva em consideração gastos do dia a dia, como supermercado, restaurantes, transporte e contas básicas, sem incluir despesas com aluguel.

Brasil fica entre os mais baratos da América do Sul

Entre os países sul-americanos analisados, o Brasil aparece como o 8º mais caro da região, ficando à frente apenas de Bolívia e Paraguai.

Apesar disso, no cenário mundial, o custo de vida brasileiro continua muito abaixo de países considerados mais caros, especialmente da Europa e do Caribe.

A plataforma utiliza Nova York como referência global, com índice fixado em 100. Isso significa que um país com índice 50 possui um custo de vida considerado metade do registrado na cidade norte-americana.

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Veja os países mais caros do mundo em 2025/2026

No topo da lista aparecem as Ilhas Virgens Americanas, com índice de 98,4, liderando o ranking mundial.

Logo atrás está a Suíça, também com índice de 98,4. Já a Islândia aparece na terceira colocação, com 83,4.

Confira os 10 países mais caros para viver em 2025:

  1. lhas Virgens Americanas – 98,4
  2. Suíça – 98,4
  3. Islândia – 83,4
  4. Bahamas – 81,4
  5. Singapura – 79,1
  6. Hong Kong – 73,6
  7. Barbados – 70,0
  8. Noruega – 69,0
  9. Papua-Nova Guiné – 67,4
  10. Dinamarca – 66,9

Os 25 países mais baratos para viver em 2025/2026

Na outra ponta do ranking, o Paquistão aparece como o país mais barato do mundo para viver atualmente.

Veja os 25 países com menor custo de vida em 2025:

  1. Paquistão – 17,85
  2. Líbia – 18,64
  3. Egito – 19,03
  4. Índia – 19,52
  5. Afeganistão – 19,88
  6. Madagáscar – 20,71
  7. Bangladesh – 20,90
  8. Rússia – 22,30
  9. Nepal – 22,99
  10. Paraguai – 23,02
  11. Síria – 23,29
  12. Irã – 23,64
  13. Uzbequistão – 24,23
  14. Argélia – 24,54
  15. Ucrânia – 24,57
  16. Indonésia – 24,61
  17. Bielorrússia – 25,03
  18. Bolívia – 25,22
  19. Quirguistão – 25,41
  20. Tunísia – 25,53
  21. Brasil – 25,56
  22. Kosovo – 25,74
  23. Colômbia – 25,96
  24. Uganda – 25,96
  25. Nigéria – 26,39

Os dados divulgados pela Numbeo são calculados a partir de contribuições colaborativas enviadas por moradores de diferentes cidades ao redor do mundo.

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