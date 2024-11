Brasil cai uma posição entre maiores taxas de juros reais do mundo

O país saiu da segunda para a terceira colocação - Foto: Wellton Máximo l Agência Brasil

O Brasil caiu uma posição no ranking de maiores taxas de juros reais do mundo, em levantamento feito pela plataforma MoneYou. Com o aumento da taxa de juros básica para 0,5 ponto percentual, na quarta-feira, 6, o país saiu da segunda para a terceira colocação.

No levantamento anterior, divulgado em setembro, a taxa de juros real brasileira, ou seja, descontada a inflação, era de 7,33%. Depois da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, a taxa real passou para 8,08%.

Ainda assim, a queda de posição no ranking ocorreu devido ao aumento da taxa de juros real da Turquia. Em setembro, o país tinha uma taxa de juro real de 5,47%, figurando na terceira posição, logo abaixo do Brasil. Neste mês, porém, a Turquia ultrapassou tanto Brasil quanto Rússia, que lideravam a lista anterior, chegando ao valor de 15,18% de juros real.

Confira a lista dos 10 maiores juros reais do mundo:

Turquia - 15,18%

Rússia - 12,19%

Brasil - 8,08%

México - 6,50%

Indonésia - 4,61%

Colômbia - 4,36%

África do Sul - 3,24%

Hungria - 2,28%

Filipinas - 2,20%

Reino Unido - 2,18%