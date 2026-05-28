Brasil cria 85,8 mil vagas de empregos com carteira assinada

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O Brasil deu um novo passo para reduzir o desemprego em 2026. De acordo com dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quinta-feira, 28, pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), foram criadas cerca de 85,8 mil novas vagas de emprego com carteira assinada.

Os números são do mês de abril, que terminou com um saldo de 2.268.655 admissões e 2.182.767 desligamentos. Ao todo, três dos 5 agrupamentos de atividades econômicas apresentaram saldos positivos, são eles: serviços (saúde, transporte e atividades administrativas), construção civil e indústria.

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Ainda segundo os dados, cerca de 85,3% das vagas foram consideradas típicas, e 14,6% não típicas, com salário médio de R$ 2.429,79 e R$ 2.047,86, respectivamente. Além de disponibilidade de trabalhos com 30 horas ou menos e para aprendizes.

As mulheres foram as mais beneficiadas, com 49.857 mil dos cargos, enquanto os homens ficaram com cerca de 36.031. Os estados com mais saldos foram São Paulo (20.202), Rio de Janeiro (11.741 postos) e Minas Gerais (8.991).