Caixa Econômica deposita dinheiro do FGTS em 2.500 contas por engano

Alguns trabalhadores chegaram a sacar os valores depositados erroneamente - Foto: © Marcelo Camargo | Agência Brasil

Para quem estava precisando de um dinheiro neste início de ano a Caixa Econômica Federal deu um susto bom. Isso porque cerca de 2.500 trabalhadores tinham em suas contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) um saldo excedente nesta segunda-feira, 6. Porém, o depósito foi feito por engano.

O erro foi causado por uma falha no Sistema de Arrecadação de Guias (SISAG) da Caixa Econômica Federal (CEF), que gerencia os pagamentos do benefício, resultando em depósitos muito acima do previsto para milhares de pessoas. O valor total do depósito equivocado ainda não foi calculado pela instituição.

A Caixa enviou uma mensagem de alerta aos gerentes bancários, informando: "Ressaltamos que estão em andamento ações para identificar os casos em que houve pagamento indevido, visando à recuperação dos valores".

Alguns trabalhadores chegaram a sacar os valores depositados erroneamente. No entanto, todos os beneficiários afetados estão sendo orientados pelas agências bancárias sobre como proceder para devolver o dinheiro.