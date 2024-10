Caixa relança a 'raspadinha' com prêmios de até R$ 2 milhões

Criadas em 1990, as "raspadinhas" foram suspensas em 2015, por determinação do Ministério da Fazenda, e extintas oficialmente em 2016 - Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal relançou nesta segunda-feira, 14, a Loteria Instantânea, popularmente conhecida como "raspadinha". A modalidade estará disponível nas lotéricas a partir de 2 de novembro.

Criadas em 1990, as "raspadinhas" foram suspensas em 2015, por determinação do Ministério da Fazenda, e extintas oficialmente em 2016. Após quase uma década, a modalidade retorna repaginada, com novo visual e mais prêmios, informou a instituição. Há premiação de R$ 2,50 a R$ 2 milhões.

Leia também:

>> Secretaria de Apostas Esportivas deve ser criada em janeiro

>> Mega-Sena não tem ganhadores e prêmio vai para R$ 35 milhões

>> Trens do VLT de Salvador saem do Mato Grosso nesta terça

Parte da arrecadação das apostas será destinada a repasses sociais, incluindo cultura, esporte, segurança e seguridade social, informou a Caixa.

Para jogar, basta adquirir o bilhete em uma unidade lotérica, raspar a área de jogo e verificar se foi premiado ou não de acordo com as instruções. As apostas custam de R$ 2,50 a R$ 20.