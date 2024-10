Trens do VLT de Salvador saem do Mato Grosso nesta terça

Vagões deverão passar por manutenção e reforma no interior de São Paulo - Foto: Foto: Divulgação

Mais um passo será dado nesta terça-feira, 15, para a concretização do sonho do VLT de Salvador. A primeira parte dos 40 trens adquiridos pelo Governo da Bahia para uso no modal está prevista para sair de Várzea Grande, no Mato Grosso, nesta terça-feira, 15, em direção a uma unidade da fabricante espanhola CAF no município de Hortolândia, no interior de São Paulo.

O material rodante, comprado pelo governo baiano por R$ 820 milhões, passará por manutenção realizada pela CAF, além de adaptações pedidas pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), visando atender a pescadores, marisqueiros e banhistas, tanto do Subúrbio Ferroviário quanto da Orla Atlântica.

O diretor de Obras da CTB (Companhia de Transportes do Estado da Bahia), Eracy Lafuente Pereira Maciel, foi selecionado para representar o governo baiano no Mato Grosso nesta terça, acompanhando a saída dos primeiros trens em direção a Hortolândia.

Lá no interior paulista, outros dois servidores do Estado ficarão responsáveis por acompanhar os trabalhos da CAF: Carlos Antônio Araújo Bastos e Vinícius Ivo Tavares Vasconcelos, ambos coordenadores da CTB.

A expectativa é que a manutenção e as adaptações nos trens sejam concluídas até o início do segundo semestre de 2025, quando os trens estão previstos para chegar em Salvador, já prontos para os primeiros testes de circulação na região da Estação da Calçada.

Cada um dos 40 trens adquiridos pelo governo da Bahia possui sete vagões, totalizando 280. Na avaliação da CTB, a quantidade seria suficiente para atender à demanda dos três trechos já contratados do VLT de Salvador: da Calçada à Ilha de São João; de Paripe a Águas Claras; e de Águas Claras a Piatã.

Os trilhos do VLT já começaram a chegar em Salvador e devem ter suas instalações iniciadas no início de 2025 pelos consórcios responsáveis pela implantação do modal. Neste momento, as empresas se encontram na fase de montagem do canteiro de obras e elaboração do projeto executivo final.