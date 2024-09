VLT: Governo da Bahia inicia processo para verificação dos trens

Dois coordenadores da CTB ficaram responsáveis por colocar em prática a fiscalização - Foto: Divulgação

O governo do estado da Bahia deu início ao processo para a verificação das condições dos trens adquiridos no Mato Grosso, que serão utilizados no sistema do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador.



Conforme documento que detalha a nova etapa, divulgado no sábado, 14, dois coordenadores da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) ficaram responsáveis por colocar em prática a fiscalização: Carlos Antônio Araújo Bastos e o tecnólogo em manutenção industrial e engenheiro mecânico Vinícius Ivo Tavares Vasconcelos.



O processo de fiscalização e reparos foi a pedido do governador Jerônimo Rodrigues (PT), por conta dos anos em que os equipamentos estavam parados. Além disso, o gestor baiano também pediu novas adaptações para modernização dos trens.



Segundo antecipou Jerônimo, a expectativa é que os vagões cheguem à Bahia no segundo semestre de 2025 e o que início das operações sejam em 2027, quando está prevista a finalização dos dois primeiros trecho do modal no Subúrbio Ferroviário, da Calçada à Ilha de São João; e de Paripe a Águas Claras.

Oficialização de acordo

Jerônimo oficializou o acordo de compra e venda de 40 composições de trens, com sete vagões no início de julho em uma cerimônia ocorrida na sede do Tribunal de Contas da União (TCU), em Brasília. Já a autorização para início das obras foi em junho.



Ao todo, a Bahia pagará R$ 820 milhões, dividido em quatro parcelas anuais: começando por 31 de dezembro de 2024 e se encerrando em 31 de dezembro de 2027.