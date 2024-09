Bahia recebe primeiro carregamento de trilhos para VLT de Salvador

Ao todo, 369 barras de trilhos chegarão na capital baiana - Foto: Thuane Maria | GIOVBA

Os primeiros carregamentos de trilhos no canteiro de obras do bairro da Calçada para a construção doVeículo Leve sobre Trilho (VLT) chegaram a Salvador na segunda-feira, 16. A expectativa é que até quinta, 19, mais quatro carretas cheguem à cidade, totalizando o transporte de 369 barras de trilhos, possibilitando o avanço da obra.

Além dos trilhos, também foram adquiridos um conjunto de equipamentos, acordados após negociação entre os governos da Bahia e do Mato Grosso. A novidade inclui também o sistema de rede aérea, subestações, aparelhos de mudança de via (AMV) e de telecomunicações, somando um investimento de R$ 106 milhões. O transporte segue um cronograma planejado, com a entrega realizada em etapas, até março de 2025.

Para a diretora-presidente da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), Ana Claudia Nascimento, a compra gerou uma economia significativa para o Estado.

“Esses materiais estão em perfeitas condições de uso e todos foram atestados tecnicamente. Economizamos em torno de R$ 70 milhões, porque se fôssemos para o mercado comprar, teríamos um gasto muito maior”, explicou.

O VLT vai abranger três trechos, da Ilha de São João à Calçada, de Paripe a Águas Claras e de Águas Claras à orla de Piatã. No total, o percurso será de 36,4 quilômetros, com 34 paradas. O orçamento total das obras, reunindo os três lotes, é de mais de R$ 5 bilhões.