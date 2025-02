Calor? Ar-condicionado tem subida de vendas de 700% em janeiro

Foi o maior volume de vendas em janeiro dos últimos seis anos - Foto: Copel

As altas temperaturas registradas no verão 2025, forçaram os brasileiros a apertarem o orçamento familiar para investir em aparelhos de ar condicionado, cuja procura e venda dispararam neste mês de janeiro.

De acordo com um levantamento realizado pelo O GLOBO, as vendas do aparelho nas lojas Ponto e Casas Bahia, do Grupo Casas Bahia, as vendas triplicaram em relação a dezembro. O produto mais procurado é o ar-condicionado de janela, com alta de mais de 700%, considerando vendas on-line e nas lojas físicas.

De acordo com a varejista, 80% dos clientes optam pela retirada do produto na loja. Já os ventiladores registraram alta de 115% na procura em janeiro.

Na Fast Shop, os aparelhos split lideram o ranking de compras, com destaque para marcas como LG e Hisense. Desde o início do ano, a busca por aparelhos de ar condicionado cresceu 51%, e as vendas aumentaram 59%.

“Com a primeira onda de calor, no fim do mês de setembro, nos preparamos para dar vazão a todos os pedidos, garantindo variedade de produtos e os melhores prazos de entrega, além de serviços como a instalação de aparelhos”, informou a varejista.

Na Tele Rio, as vendas começaram tímidas, com alta de 10%, mas foi só a temperatura escalar para mudar o cenário: a projeção é terminar o mês com alta de 100% sobre dezembro.

Armando Asenjo, gerente comercial da varejista, explica que, com a explosão de demanda nos últimos dias, alguns modelos ficaram com estoque reduzido e acabaram saindo da promoção. Embora a empresa tenha se preparado para o período, os estoques de modelos de custo menor estão diminuindo.

Os modelos de janela estão sendo muito buscados, assim como os de capacidade superior a 12 mil BTUs. Mas opções mais modernas com controle remoto e conectividade com assistentes virtuais, como a Alexa, também estão em alta.

As vendas de ar-condicionado dispararam em todo o país, segundo a Confederação Nacional do Comércio. Foram vendidos mais de 695 mil aparelhos só em janeiro de 2024 - quase o dobro do que no mesmo período de 2023. Foi o maior volume de vendas em janeiro dos últimos seis anos.