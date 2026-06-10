Campanha da Neoenergia atrai cadeia do algodão ao mercado livre

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A Comercializadora do Grupo Neoenergia lança nesta semana uma campanha estratégica voltada para a cadeia produtiva do algodão no Oeste da Bahia.

O objetivo da companhia é atrair desde o produtor rural até a indústria de beneficiamento para o mercado livre de energia — ambiente de contratação que permite a escolha do fornecedor e a livre negociação de prazos e preços.

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A ação vai ser apresentada oficialmente durante a Bahia Farm Show, uma das maiores feiras de agronegócio do país, que ocorre na cidade de Luiz Eduardo Magalhães.

O foco principal são os cotonicultores que atuam em áreas de produção não irrigada e que ainda permanecem no mercado regulado (cativo).

Redução de custos

A migração para o mercado livre surge como uma alternativa para aumentar a competitividade em uma das principais fronteiras agrícolas do Brasil.

Para os novos entrantes que aderirem ao modelo agora, a expectativa é de uma redução de até 10% nos custos de produção. Aqueles que já haviam migrado até o ano passado acumulam uma economia de até 30%.

Além do alívio financeiro imediato, o setor algodoeiro das regiões de Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães poderá fechar contratos de longo prazo (de cinco a dez anos).

A modalidade garante previsibilidade de custos ao longo de várias safras e blinda o produtor contra o impacto financeiro das bandeiras tarifárias, que oneram os consumidores do mercado regulado.

"Os clientes de alta tensão agora contam com uma verdadeira portabilidade energética. Por meio de contratos de longo prazo, oferecemos a eles a oportunidade de adquirir energia de fontes renováveis com total previsibilidade financeira, permitindo que planejem e conheçam o valor de suas faturas com anos de antecedência", destaca Leonardo Souza, gerente comercial da Neoenergia.

A Neoenergia aposta em sua robustez financeira, na capacidade instalada de geração 100% renovável e em uma consultoria especializada — que vai da análise de viabilidade ao pós-venda — como diferenciais para garantir a segurança jurídica e operacional dos novos clientes.

Os detalhes da campanha vão ser detalhados nesta quinta-feira, 11, às 15h, no auditório da Fundação Bahia, dentro do circuito da feira.

Descarbonização

A Neoenergia também projeta apresentar na feira suas "Soluções Verdes", portfólio focado na descarbonização e na transição energética do parque industrial algodoeiro. A proposta consiste em substituir matrizes poluentes baseadas em combustíveis fósseis pela energia elétrica limpa.

Mobilidade sustentável

Além da prospecção de negócios, a Neoenergia assina o patrocínio da infraestrutura de mobilidade da Bahia Farm Show.

Para facilitar o deslocamento do público pela área de 380 mil metros quadrados do evento, a concessionária vai disponibilizar 15 carrinhos de golfe movidos a eletricidade, reforçando o conceito de sustentabilidade da feira.