Caravana da Inovação Portuária atrai gente de todo o país para a Bahia

Paineis reuniram mais de 200 pessoas em auditório da FIEB - Foto: Eduardo Andrade | SDE

Terminou nesta quinta-feira, 8, a segunda edição das Caravanas da Inovação Portuária, realizada em Salvador. O evento, organizado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) em parceria com o Ministério de Portos e Aeroportos, se iniciou na quarta, 7, com uma série de palestras na sede da FIEB (Federação das Indústrias do Estado da Bahia) que debateram a realidade do setor no Brasil.

Se inscreveram para os paineis mais de 200 pessoas, vindas de diversos locais do país, como São Paulo, Pernambuco, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Piauí, sem falar naqueles que chegaram a Salvador oriundas do interior baiano.

O diretor-presidente da Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba), Antonio Gobbo, foi um dos anfitriões do evento, realizando uma apresentação e comandando uma visita técnica no terminal portuário de Salvador na manhã desta quinta.

“Esses dois dias de evento foram extremamente produtivos. Primeiro, porque houve uma grande adesão dos representantes da produção e da sociedade do estado da Bahia. Mas realmente teve mais de 200 pessoas inscritas para as palestras. As palestras tiveram um nível excepcional e uma grande interação entre os principais atores da inovação”, avaliou Gobbo, em entrevista ao Portal A TARDE.

O presidente da Codeba destacou o tema “ESG” (sigla em inglês para “governança socioambiental”) como um dos focos dos encontros, sendo uma questão fundamental para o desenvolvimento do setor.

“Caravana da Inovação é um evento que eu diria emblemático para a indústria portuária. Na verdade, o próprio fato de se falar em inovação, atualização tecnológica e boas práticas de ESG, nesse momento em que se busca a competitividade dos portos brasileiros perante os outros portos do mundo, por si só já é uma atitude inovadora”, declarou o dirigente.

Inscritos no evento puderam fazer visita técnica no terminal portuário de Salvador | Foto: Lula Bonfim | Ag. A TARDE

“Quando se fala em inovação, se fala em transposição de obstáculos, estratégia de transposição de obstáculos. Hoje temos o desafio da atualização tecnológica das operações portuárias, de métodos, processos, sistemas e equipamentos e temos ao mesmo tempo a necessidade premente do aperfeiçoamento, do aprimoramento das boas práticas de gestão sociais e ambientais”, acrescentou Gobbo.

No final desta edição das caravanas, os inscritos no evento puderam visitar o terminal portuário, sob o comando da Wilson Sons, filial da Tecon Salvador. Lá, tiveram explicações acerca do funcionamento técnico do porto da capital baiana, com acesso às salas de operação da empresa.