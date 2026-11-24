O caroço de açaí, que representa a maior parte dos resíduos gerados no processamento do fruto, está sendo transformado em combustível para a indústria no Pará. Na refinaria de alumina Alunorte, em Barcarena, o material é utilizado como biomassa para gerar energia térmica e reduzir o consumo de carvão mineral.

A iniciativa é resultado de uma parceria entre a empresa Hydro e a Universidade Federal do Pará (UFPA). Desde o início do projeto, em 2023, aproximadamente 279 mil toneladas de caroços de açaí foram processadas para uso industrial.

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A proposta é ampliar a utilização do resíduo e, futuramente, permitir que as caldeiras da refinaria funcionem exclusivamente com a biomassa, eliminando a necessidade de carvão mineral. Para isso, ainda são necessárias adaptações nos equipamentos e novas etapas de engenharia.

Como o caroço de açaí é transformado em combustível?

O processo começa com a coleta dos caroços descartados durante a extração da polpa. O material é encaminhado para unidades de empresas fornecedoras, onde passa por beneficiamento e secagem antes de chegar à refinaria.

A redução da umidade é uma etapa importante para melhorar o desempenho da biomassa nas caldeiras industriais. Segundo a Hydro, o trabalho desenvolvido nos últimos dois anos permitiu diminuir o teor de água dos caroços de 35% para menos de 25%.

O combustível é utilizado na produção de vapor, necessário para o processo industrial de refino da bauxita e obtenção da alumina, matéria-prima usada na fabricação do alumínio.

Caroço de açaí pode substituir totalmente o carvão?

A substituição integral do carvão mineral ainda está em fase de desenvolvimento. “Estamos elaborando a engenharia necessária para amadurecer essa conversão. Esperamos que este potencial seja ampliado e se torne uma realidade plena em breve”, declarou Carlos Neves, vice-presidente sênior de Operação da Hydro Bauxita e Alumina.