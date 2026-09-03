Carrefour fecha unidades e muda marcas em transação milionária

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O Grupo Carrefour Brasil realiza a venda e o fechamento de unidades em diferentes estados. A reorganização comercial ocorre após a compra do Grupo BIG. A estratégia empresarial reduz o número de bandeiras e concentra investimentos em Atacadão, Carrefour e Sam's Club.

As operações envolvem dezenas de pontos comerciais das antigas bandeiras Nacional e Bompreço. O plano inicial de desinvestimento estima valores entre R$ 400 milhões e R$ 450 milhões. Redes de supermercados regionais compram os imóveis e assumem os espaços físicos.

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Substituição de marcas em São Paulo e no Sul

A unidade tradicional do Carrefour no Shopping Center Norte, na zona norte de São Paulo, encerra as atividades. O Grupo Zaffari assume parte do espaço físico, com investimento de R$ 65 milhões no complexo comercial.

No Rio Grande do Sul e no Paraná, concorrentes absorvem os pontos comerciais. O Grupo Nicolini incorpora unidades em municípios gaúchos. Em Curitiba, o Grupo Muffato e o Festval dividem oito pontos da bandeira Nacional.

O Grupo Andreazza compra um hipermercado em São Leopoldo para ampliar a presença na Região Metropolitana de Porto Alegre. O Shopping Praia de Belas também recebe uma nova operação do Grupo Zaffari no espaço anterior.

Destino dos pontos comerciais

O processo de reestruturação do varejo define três caminhos para os imóveis.