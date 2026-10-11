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PROTAGONISMO FEMININO

Charuteiras são 95% da equipe de fábrica baiana que lança novo charuto

JAMM Cigar celebra cinco anos com apresentação do D’Médici no Palacete Tira-Chapéu

Mônica Carvalho
Por Mônica Carvalho
Lucinea Bispo retomou a profissão de charuteira manual na JAMM Cigar, em Alagoinhas, onde mulheres representam 95% da equipe.
Lucinea Bispo retomou a profissão de charuteira manual na JAMM Cigar, em Alagoinhas, onde mulheres representam 95% da equipe. - Foto: Divulgação/JAMM Cigar

A fabricação de charutos na Bahia carrega uma tradição de trabalho feminino que atravessa gerações. Das antigas manufaturas do Recôncavo às fábricas atuais, as charuteiras fazem parte da história econômica e social do estado. Essa presença também se reflete na JAMM Cigar, empresa sediada em Alagoinhas, onde, segundo a fabricante, as mulheres representam 95% da força de trabalho. Ao completar cinco anos, a manufatura celebra a trajetória com o lançamento do D’Médici, edição limitada produzida com tabacos envelhecidos por cinco anos em barris de carvalho. A apresentação acontece nesta quarta-feira, 14, a partir das 18h30, no Palacete Tira-Chapéu, em Salvador.

Na Bahia, o ofício das charuteiras também representou uma importante fonte de sustento familiar. Em 2011, a Secretaria da Agricultura do Estado informou que as mulheres correspondiam a 90% das 14 mil pessoas empregadas na cadeia produtiva de charutos do Recôncavo. O levantamento da época ajuda a dimensionar a presença feminina em uma atividade historicamente ligada à economia da região.

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Na JAMM Cigar, a fabricação ocorre na sede da fazenda, onde o processo envolve cultivo, colheita, beneficiamento das folhas, montagem e acabamento dos charutos. A empresa afirma manter todas essas etapas sob sua responsabilidade, com produção artesanal.

Para Lucinea Bispo, charuteira manual da manufatura, a atividade representa também a possibilidade de retomar uma profissão que faz parte de sua história. “Sou charuteira manual e, graças à JAMM Cigar, tive a oportunidade de retornar à minha antiga profissão. Hoje, existem poucas fábricas de charutos no Brasil, e a empresa me deu a oportunidade de voltar a fabricar charutos manualmente, que é minha grande paixão”, conta.

A celebração será conduzida pelo CEO da JAMM Cigar, José Antônio Martins Monteiro, conhecido como Mr. JAMM, que receberá os convidados para apresentar a nova criação. O encontro também será dedicado às trabalhadoras que participaram da consolidação da empresa ao longo desses cinco anos.

De Arapiraca à Louisiana: a origem do D’Médici

Criado para marcar o aniversário da manufatura, o D’Médici incorpora o Araperique, apresentado pela fabricante como um dos tipos de tabaco mais raros e sofisticados do mundo. Produzido a partir de folhas cultivadas na região de Arapiraca, em Alagoas, ele passa pelo método tradicional de envelhecimento Perique, associado à Louisiana, nos Estados Unidos.

A técnica envolve a fermentação das folhas sob forte pressão em barris. Sua história está relacionada às práticas de cultivo de tabaco por povos indígenas da região do rio Mississippi, entre eles os Choctaw e os Chickasaw. Posteriormente, o agricultor de origem acadiana Pierre Chenet ficou associado ao aperfeiçoamento desse processo. Seu apelido, Perique, passou a identificar o tabaco produzido por esse método.

O D’Médici combina capa Arapiraca, capote Cubra e miolo de Araperique, Mata Fina, Mata Norte e Cubra. Mede 140 milímetros de comprimento e 20 milímetros de diâmetro. Segundo José Antônio, trata-se do único charuto produzido no Brasil com o método empregado nesta edição.

D’Médici, edição limitada criada para celebrar os cinco anos da JAMM Cigar, utiliza tabacos envelhecidos por cinco anos em barris de carvalho.
D’Médici, edição limitada criada para celebrar os cinco anos da JAMM Cigar, utiliza tabacos envelhecidos por cinco anos em barris de carvalho. - Foto: Divulgação/JAMM Cigar

De Catarina de Médici à memória baiana

O nome D’Médici homenageia Catarina de Médici, personagem da história europeia que inspira as ilustrações da embalagem e da anilha. A identidade visual também faz referência ao Solar do Unhão, em Salvador, estabelecendo uma ligação simbólica entre as cortes europeias e a memória do comércio de tabaco na Bahia.

“São caminhos de origens distintas, reunidos na apresentação de um charuto feito em Alagoinhas, onde plantamos, colhemos, beneficiamos e fabricamos artesanalmente todos os nossos produtos”, afirma José Antônio.

De acordo com o empresário, seis produtos da JAMM Cigar já receberam reconhecimento em rankings do setor no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos.

O lançamento do D’Médici marca o aniversário da empresa, mas a comemoração também volta as atenções para as profissionais que participaram de sua trajetória. São trabalhadoras que, entre o conhecimento das folhas e a precisão do trabalho manual, dão continuidade a uma atividade que faz parte da história das mulheres na indústria baiana.

SERVIÇO

O quê: Lançamento do D’Médici e celebração dos cinco anos da JAMM Cigar
Data: Quarta-feira, 14 de outubro de 2026
Horário: A partir das 18h30
Local: Travessa do Palacete Tira-Chapéu, Salvador
Anfitrião: José Antônio Martins Monteiro, Mr. JAMM
Conteúdo destinado a maiores de 18 anos.

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Tags

Charuteiras indústria baiana JAMM Cigar

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