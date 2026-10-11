Charuteiras são 95% da equipe de fábrica baiana que lança novo charuto

A fabricação de charutos na Bahia carrega uma tradição de trabalho feminino que atravessa gerações. Das antigas manufaturas do Recôncavo às fábricas atuais, as charuteiras fazem parte da história econômica e social do estado. Essa presença também se reflete na JAMM Cigar, empresa sediada em Alagoinhas, onde, segundo a fabricante, as mulheres representam 95% da força de trabalho. Ao completar cinco anos, a manufatura celebra a trajetória com o lançamento do D’Médici, edição limitada produzida com tabacos envelhecidos por cinco anos em barris de carvalho. A apresentação acontece nesta quarta-feira, 14, a partir das 18h30, no Palacete Tira-Chapéu, em Salvador.

Na Bahia, o ofício das charuteiras também representou uma importante fonte de sustento familiar. Em 2011, a Secretaria da Agricultura do Estado informou que as mulheres correspondiam a 90% das 14 mil pessoas empregadas na cadeia produtiva de charutos do Recôncavo. O levantamento da época ajuda a dimensionar a presença feminina em uma atividade historicamente ligada à economia da região.

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Na JAMM Cigar, a fabricação ocorre na sede da fazenda, onde o processo envolve cultivo, colheita, beneficiamento das folhas, montagem e acabamento dos charutos. A empresa afirma manter todas essas etapas sob sua responsabilidade, com produção artesanal.

Para Lucinea Bispo, charuteira manual da manufatura, a atividade representa também a possibilidade de retomar uma profissão que faz parte de sua história. “Sou charuteira manual e, graças à JAMM Cigar, tive a oportunidade de retornar à minha antiga profissão. Hoje, existem poucas fábricas de charutos no Brasil, e a empresa me deu a oportunidade de voltar a fabricar charutos manualmente, que é minha grande paixão”, conta.

A celebração será conduzida pelo CEO da JAMM Cigar, José Antônio Martins Monteiro, conhecido como Mr. JAMM, que receberá os convidados para apresentar a nova criação. O encontro também será dedicado às trabalhadoras que participaram da consolidação da empresa ao longo desses cinco anos.

De Arapiraca à Louisiana: a origem do D’Médici

Criado para marcar o aniversário da manufatura, o D’Médici incorpora o Araperique, apresentado pela fabricante como um dos tipos de tabaco mais raros e sofisticados do mundo. Produzido a partir de folhas cultivadas na região de Arapiraca, em Alagoas, ele passa pelo método tradicional de envelhecimento Perique, associado à Louisiana, nos Estados Unidos.

A técnica envolve a fermentação das folhas sob forte pressão em barris. Sua história está relacionada às práticas de cultivo de tabaco por povos indígenas da região do rio Mississippi, entre eles os Choctaw e os Chickasaw. Posteriormente, o agricultor de origem acadiana Pierre Chenet ficou associado ao aperfeiçoamento desse processo. Seu apelido, Perique, passou a identificar o tabaco produzido por esse método.

O D’Médici combina capa Arapiraca, capote Cubra e miolo de Araperique, Mata Fina, Mata Norte e Cubra. Mede 140 milímetros de comprimento e 20 milímetros de diâmetro. Segundo José Antônio, trata-se do único charuto produzido no Brasil com o método empregado nesta edição.

D’Médici, edição limitada criada para celebrar os cinco anos da JAMM Cigar, utiliza tabacos envelhecidos por cinco anos em barris de carvalho. - Foto: Divulgação/JAMM Cigar

De Catarina de Médici à memória baiana

O nome D’Médici homenageia Catarina de Médici, personagem da história europeia que inspira as ilustrações da embalagem e da anilha. A identidade visual também faz referência ao Solar do Unhão, em Salvador, estabelecendo uma ligação simbólica entre as cortes europeias e a memória do comércio de tabaco na Bahia.

“São caminhos de origens distintas, reunidos na apresentação de um charuto feito em Alagoinhas, onde plantamos, colhemos, beneficiamos e fabricamos artesanalmente todos os nossos produtos”, afirma José Antônio.

De acordo com o empresário, seis produtos da JAMM Cigar já receberam reconhecimento em rankings do setor no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos.

O lançamento do D’Médici marca o aniversário da empresa, mas a comemoração também volta as atenções para as profissionais que participaram de sua trajetória. São trabalhadoras que, entre o conhecimento das folhas e a precisão do trabalho manual, dão continuidade a uma atividade que faz parte da história das mulheres na indústria baiana.

SERVIÇO

O quê: Lançamento do D’Médici e celebração dos cinco anos da JAMM Cigar

Data: Quarta-feira, 14 de outubro de 2026

Horário: A partir das 18h30

Local: Travessa do Palacete Tira-Chapéu, Salvador

Anfitrião: José Antônio Martins Monteiro, Mr. JAMM

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