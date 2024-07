Chegada de biorrefinaria no Oeste da Bahia vai gerar 1,2 mil empregos

- Foto: Divulgação - Foto ilustrativa

Na sede da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia (Seagri), o secretário Wallison Tum tem liderado reuniões estratégicas para discutir a instalação da primeira biorrefinaria de milho no estado. A empresa interessada neste empreendimento é a Oeste Biocombustíveis S.A, – integrante do Grupo Impacto Bioenergia, atualmente instalada em Alagoas.

Os diretores da Impacto Bioenergia, Manoel Carnaúba e Harald Kudiess, estiveram presentes e saíram satisfeitos da reunião, agradecendo a receptividade e apoio do secretário Tum para a viabilização do projeto. A articulação da Seagri desempenha um papel crucial na atração de novos investimentos para a Bahia, com a participação do setor agropecuário que será fundamental na consolidação de matrizes energéticas cada vez mais limpas e sustentáveis.

A biorrefinaria de milho será implantada no município de Jaborandi, absorvendo a produção dos municípios vizinhos de Cocos, Correntina e Coribe, que compreendem uma área plantada de 200 mil hectares. A Aprup, Associação dos Produtores Rurais da Chapada do Rio Pratudão, está envolvida nesse projeto pioneiro. Além disso, há planos para complementar a área plantada com mais 60 mil hectares para atender à demanda da biorrefinaria.

Os números impressionam: a expectativa é gerar 1.200 empregos diretos no setor agroindustrial e investir cerca de R$ 3 bilhões. O foco principal será a produção de etanol. Porém, a verticalização da produção inclui também coprodutos como DDG (fonte de nutrientes para bovinos, frangos e suínos), óleo refinado especial e geração de energia.

O secretário Wallison Tum destacou o protagonismo da Bahia no setor de energia limpa durante a reunião. Ele ressaltou que a Seagri desempenha um papel fundamental como articuladora na atração de novos investimentos para o estado. “Acreditamos que investir em energias renováveis através de biomassa é essencial para o desenvolvimento sustentável da Bahia e para a construção de um futuro promissor. Com a instalação da biorrefinaria de milho, estamos fortalecendo nossa posição como líderes nesse cenário”, finaliza.

Impacto

“A Impacto Bioenergia, com sua história de sucesso desde 2015, acredita que a bioenergia é a resposta para um futuro mais sustentável. A empresa desenvolve projetos de geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis, como biomassa, biogás e solar”, explica Manoel Carnaúba, sócio-diretor da empresa.

O encontro mais recente, realizado no final do último mês, contou com a participação de representantes da empresa e das secretarias de Desenvolvimento Rural, Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente, Casa Civil e Bahia Investe.