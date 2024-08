Chile faz ofensiva para ampliar negócios com a Bahia; saiba detalhes

Embaixador do Chile no Brasil, Sebastián Depolo, em encontro com Carlos Henrique Passos - Foto: Divulgação

O embaixador do Chile no Brasil, Sebastián Depolo, articula com o presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), Carlos Henrique Passos, estratégias que visam estreitar relações com o estado.

O Chile está interessado na indústria automotiva, especialmente em veículos de baixa emissão de carbono, e em ampliar as trocas de produtos que já fazem parte da balança comercial com o país, a exemplo de frutas, vinhos e salmão chilenos. O país também busca uma maior aproximação com startups baianas de base tecnológica, um segmento forte na economia chilena.

“Estamos interessados em questões culturais, econômicas e de intercâmbio educacional, visando estreitar os laços entre a Bahia e o Chile. Temos uma economia moderna, dinâmica, mas que precisa continuar crescendo. Atualmente, temos relações mais concentradas nos estados do Sul e Sudeste do Brasil e nossa ideia é abrir esta cooperação com os estados do Nordeste e a Bahia, que oferece grande potencial de crescimento nas relações comerciais”, explicou o embaixador.



O presidente da FIEB lembrou que a Bahia tem o SENAI Cimatec, considerado um celeiro de startups, e um grande potencial na área de energias limpas. Cenários que são do interesse do Chile.

“São áreas em que podemos trabalhar juntos”, pontou Passos, acrescentando que a Bahia e o Chie têm atividades complementares, o que potencializa esta possibilidade de intercâmbio.

Trocas comerciais

A Bahia e o 8º estado brasileiro com maior volume de importações do Chile, que representa US$ 112,07 milhões (2023). As exportações somaram em 2023 US$ 60,77 milhões. A Bahia exporta principalmente manteiga, gordura e óleo de cacau, café não torrado, não descafeinado, cacau em pó sem adição de açúcar, éteres de butila do ácido acrílico, pneumáticos novos de borracha.

Ocupando a 20ª posição na lista dos países que têm as exportações baianas como principal destino, a gerente do CIN/FIEB, Patricia Orrico falou das iniciativas que vêm sendo empreendidas para ampliar a participação dos produtos baianos naquele país, em especial, os produtos de Origem Bahia, a exemplo do cacau e da cachaça.

A reunião mais recente entre embaixador do Chile no Brasil, Sebastián Depolo, e o presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), Carlos Henrique Passos, ocorreu no último dia 9, em Salvador.