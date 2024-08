De olho no Parque Aeroespacial, Salvador terá curso inédito no NE

Base Aérea de Salvador: local vai receber as instalações do Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia - Foto: Google Earth

Para se antecipar à necessidade do mercado aeronáutico na Bahia, um curso de pós-graduação em Engenharia Aeronáutica, voltado para engenheiros de todas as áreas que desejam migrar para o setor de aeronáutica, será lançado em Salvador.

O anúncio do Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia, que está sendo instalado na base aérea da capital baiana, abre novas possibilidades de mercado no estado.

A implantação do Parque viabilizará atendimentos à indústria nacional e a previsão é que no primeiro semestre de 2025 já seja possível ter operações no local.

O lançamento do curso, que será realizado no Centro Universitário SENAI CIMATEC, está marcado para o próximo dia 14.

Sobre o curso

A especialização lato sensu em Engenharia Aeronáutica do SENAI CIMATEC possui carga horária de 360 horas, em que o estudante poderá acompanhar o curso no formato presencial ou digital, por meio da transmissão simultânea.

O objetico é gerar o aprendizado em instalações modernas. O aluno ainda terá experiências práticas alinhadas com as demandas da indústria aeronáutica, segundo a instituição de ensino.

Parque Tecnológico Aeroespacial



O Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia terá cerca de 800 mil metros quadrados e mais de 100 mil metros quadrados de construções. O local contará com diversos prédios de engenharia, além de pista para pouso e decolagem de aviões.