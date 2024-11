Colaboradores da BYD Brasil formados pelo Senai Camaçari vão à China

Trinta e cinco colaboradores aprovados no curso de operação automotiva oferecido pelo Senai, em parceria com a BYD, vão à China - Foto: Divulgação

Mais um grupo de colaboradores da fábrica da BYD de Camaçari, na Bahia, vai embarcar, nesta segunda-feira, 28, em Shenzhen, na China, onde passarão por treinamento e irão conhecer a produção de automóveis eletrificados da fabricante líder mundial em vendas.

O objetivo é aproximar os trabalhadores dos dois países para que troquem experiências, e maior interação entre a BYD Brasil e BYD China. Durante quase dois meses de imersão, eles ainda passarão pelas cidades de Zheng Zhou e Xian.

Desta vez, a turma é composta por mais de 70 profissionais, entre eles 35 colaboradores aprovados no curso de aperfeiçoamento profissional em operação automotiva oferecido pelo Senai, em parceria com a BYD.

Líderes de produção recém-contratados, professores do Senai e tradutores também irão ao país asiático. Quase todos os contratados do grupo são baianos, sendo a maioria de Camaçari, onde está sendo construída a maior fábrica da companhia fora da Ásia.

"Acreditamos ser muito importante essa troca de experiências e conhecimentos entre as equipes do Brasil e China. Os colaboradores da BYD de Camaçari estão indo para serem os futuros multiplicadores para a cadeia de produção de veículos elétricos. Os profissionais chineses também irão absorver conhecimento a partir das experiências dos profissionais brasileiros em produzir carros. É um intercâmbio em que todos sairão com muita experiência para continuar fazendo a diferença no mercado", ressaltou o gerente sênior de Recursos Humanos da BYD Auto do Brasil, Rodrigo Rosseto.

Embora seja a segunda turma que embarca para a China, esta é a primeira vez que colaboradores que participaram da formação profissional do Senai viajarão para conhecer a sede no país.

Durante o intercâmbio, esse grupo irá participar, ainda, dos cursos de ‘Supervisão de Montagem e Qualidade em Processos Automotivos’ e de ‘Manutenção de Sistemas Industriais’.

Outros 19 baianos já visitaram a sede da BYD no país asiático | Foto: Divulgação

Preparação

Os profissionais passaram por um treinamento de capacitação inicial para líderes e técnicos, que teve carga horária total de 44 horas. O curso contou com um time de instrutores, entre especialistas da área de Recursos Humanos, Processo Industrial e de Projetos.

Às vésperas da viagem, o grupo participou, nesta sexta-feira, 25, de uma cerimônia que marcou a entrega dos certificados para os integrantes, registrando e acordando os últimos detalhes pré-intercâmbio.

Primeiro intercâmbio

Outros profissionais da BYD já haviam embarcado para o país asiático, no último mês de agosto. Integraram a primeira turma 22 especialistas, entre engenheiros e líderes das áreas de qualidade, processos, planejamento, logística e armazenamento, sendo 19 baianos, um piauiense, um paulista e um mexicano.