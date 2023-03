Com alta no setor de serviços, PIB do Brasil avança 2,9% em 2022

Puxado pela alta do setor de serviços, o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil encerrou 2022 com um crescimento de 2,9% um avanço considerado dentro das projeções do mercado. Os resultados foram divulgados nesta quinta-feira, 2, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Apesar de estar dentro das projeções do mercado, o avanço do PIB foi muito maior do que o previsto no início de 2022, quando a estimativa era de uma alta de apenas 0,5% da economia brasileira.

A maior parte do avanço do PIB aconteceu nos dois primeiros trimestres, quando acumulou uma alta de 2,3%. No primeiro trimestre do ano passado, o Brasil cresceu 1,3% e, no segundo, 1%.

O ritmo diminuiu no terceiro trimestre, com com uma pequena alta de 0,4%. Já no último trimestre, o crescimento foi de apenas 0,2%. Em valores correntes, o PIB somou R$ 9,9 trilhões.

No ano passado, o PIB do Brasil foi impulsionado pelo bom desempenho do setor de serviços, que registrou alta de 4,2%. O crescimento foi puxado pelo reaquecimento do turismo, a volta dos eventos e a reabertura total de bares e restaurantes. A indústria cresceu 1,6% e a agropecuária 1,7%.

O Brasil teve uma queda de 3,9% do PIB em 2020, por conta da pandemia de Covid-19. A recuperação aconteceu em 2021, quando a alta foi de 5%.