Com Carnaval, quinto dia útil do mês cairá no dia 12? Entenda

Salários podem ser creditados na conta até o dia 12 - Foto: Marcello Casal Jr | Agência Brasil

Neste ano, o Carnaval inicia no fim do mês de fevereiro e início de março. Apesar da festa momesca ser marcada pela felicidade, o calendário preocupa os trabalhadores que podem ser afetados pelo feriado da folia e a Quarta-Feira de Cinzas.

Com isso, vem a dúvida quando será pago o salário? Os longos dias do festejo, por sua vez, não entram oficialmente no calendário oficial de feriados. Deste modo, os funcionários CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) devem ter a remuneração creditada na conta entre os dias 6 e 12 de março, quase metade do mês.

Nas empresas privadas, por sua vez, a contagem correta do útil é de segunda a sábado, mesmo que o trabalhador não esteja de serviço neste dia. Neste sentido, nas cidades que não consideram a quarta-feira, 5 de março, feriado, os vencimentos devem ser depositados no dia seguinte, 6.

Para as demais, o limite para o pagamento dos salários se estende para o sábado, 7. Isso porque algumas empresas “emendam” a segunda-feira e consideram o dia como ponto facultativo, visto que terça é feriado do Carnaval.

Já os beneficiários do INSS que recebem até um salário mínimo devem começar a receber o montante até o dia 24 de fevereiro.

Devido a longevidade para o pagamento, as iniciativas públicas, bem como o Governo da Bahia e a prefeitura de Salvador,vão depositar a remuneração dos servidores na próxima quinta-feira, 27, data da abertura oficial da folia momesca.