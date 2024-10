Com vagas na Bahia, Bracell e MS Florestal abrem inscrições para trainee

- Foto: Acervo Bracell

O Programa de Trainee 2025 da Bracell e MS Florestal - empresas do grupo RGE (Royal Golden Eagle) no Brasil – está com inscrições abertas. Podem se candidatar graduados que completaram seus cursos a partir de dezembro de 2022 ou que irão concluir a formação acadêmica até dezembro de 2024.

O programa oferece cerca de 70 vagas, com remuneração de R$ 7.500,00, e as inscrições permanecem abertas até o dia 28 de outubro. As posições disponíveis são para atuação em diversas áreas das companhias nos estados de Bahia (Camaçari, Alagoinhas, Feira de Santana e Entre Rios), São Paulo (Lençóis Paulista e Santos) e Mato Grosso do Sul (Água Clara).

Para se candidatar às oportunidades, é desejável ter conhecimento de inglês (não obrigatório), disponibilidade para trabalhar 44 horas semanais em regime 100% presencial e flexibilidade para viagens e mudança de cidade ou estado. Os interessados devem se inscrever pelo site [clique aqui para acessar].



Com duração de 24 meses, o programa é aberto a estudantes de todos os cursos de bacharelado e licenciatura nas áreas de exatas, humanas e biológicas. Além disso, os aprovados terão acesso a uma série de benefícios, incluindo participação nos lucros, seguro de vida, assistência médica e odontológica, vale-alimentação e plano de previdência privada.