Como a Bahia se tornou o estado líder em apoio a pequenos negócios?

Bahia tem mais de R$145 mi renegociados pelo Desenrola para empresas - Foto: Reprodução | Fotos públicas

A Bahia registrou o total de R$ 145.870.448 em volume financeiro renegociado pelo programa Desenrola Pequenos Negócios, programa do governo federal para apoiar empresas de todo o Brasil.

Ao todo, 2.503 clientes foram beneficiados e 3.923 contratos foram negociados até o dia 2 de julho. Com os dados da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), em parceria com o Ministério do Empreendedorismo, Micro e Pequenas Empresas (MEMP) e o Ministério da Fazenda, a Bahia lidera, entre os estados do Nordeste, o maior número de contratos e clientes beneficiados com o programa.

Em perspectiva nacional, o Brasil registrou volume financeiro renegociado de R$ 2.483.579.215,00. No total, cerca de 69.635 contratos foram renegociados, beneficiando aproximadamente 42.216 clientes.

“O volume financeiro negociado teve um crescimento expressivo ao longo do mês de junho. No levantamento de 12 de junho, o total renegociado era de R$ 1,25 bilhão. Já no dia 24 de junho, esse valor aumentou para R$ 1,68 bilhão. Nos últimos dias do mês, o total renegociado chegou a R$ 2,48 bilhões, um aumento de 70% desde o início do programa”, aponta em comunicado o governo federal.

Desenrola Pequenos Negócios

A versão do Desenrola para as micro e pequenas empresas é um dos quatro eixos do Programa Acredita, que pretende ampliar o acesso ao crédito e estimular a economia. O programa Desenrola Pequenos Negócios oferece incentivos tributários para que bancos e instituições financeiras renegociem dívidas de pequenas empresas.