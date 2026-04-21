Companhias aéreas suspendem mais de 2 mil voos em maio

Os voos foram cancelados de forma repentina - Foto: Ilustrativa | Freepik

As viagens de férias estão sendo diretamente afetadas com a alta do querosene de aviação. Nesta semana, companhias aéreas brasileiras suspenderam mais de 2 mil voos que estavam programados para o mês de maio.

Segundo informações divulgadas em um levantamento feito com base no sistema eletrônico da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), os destinos mais afetados pelo cancelamento foram Amazonas, Pernambuco, Goiás, Pará e Paraíba.

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Até o momento, as rotas mais comuns e cobiçadas, como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, que costumam ser conexões para viagens nacionais e internacionais, não foram atingidas.

Reajuste do querosene influenciou

Este cancelamento massivo foi causado devido ao aumento de custos nas empresas e companhias aéreas, após o reajuste de 54% do querosene de aviação, que começou a ser válido no dia 1º de abril.

De acordo com a CNN, um novo aumento está previsto para o dia 1º de maio e a estimativa preliminar da estatal é de até 20%. Entretanto, o percentual final depende ainda das variações nos últimos dez dias de abril.

O repasse desse valor pode encarecer ainda mais as passagens aéreas, reduzindo a quantidade de viajantes nos próximos meses de 2026, até que a situação volte a se estabilizar.