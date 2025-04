Compras da Shein devem ficar mais caras na Bahia a partir de abril

Compras internacionais de até US$ 50 podem ser taxadas em 20% - Foto: Reprodução

A Bahia aumentará em 20% a alíquota do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) nas compras feitas nas plataformas como Shein e Aliexpress. A medida começa a valer a partir da próxima terça-feira, 1, para compras a partir de US$ 50 (equivalente a R$ 288,05). Na prática, o acréscimo será de R$ 10 no bolso dos baianos.

O reajuste, de acordo com o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receitas ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz), deve alinhar o tratamento tributário aplicado às importações ao praticado para os bens comercializados no mercado interno.

Atualmente, o imposto é de 17% sobre as importações internacionais. Alguns estados, a exemplo do Amazonas, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo, optaram por manter o mesmo percentual do tributo.