Concorrente da Americanas anuncia saída de principal shopping da cidade

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Havan fechou unidade em shopping de Blumenau - Foto: Reprodução

Após anos de funcionamento, uma das principais concorrentes da Americanas anunciou o fechamento de uma unidade instalada em um dos shoppings mais movimentados de Blumenau.

A decisão envolve a Havan, que encerrou as atividades no Neumarkt Shopping após inaugurar uma nova megaloja no Centro Histórico da cidade.

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O último dia de funcionamento no shopping aconteceu no domingo, 10, apenas um dia depois da abertura da nova estrutura da varejista no Centro Histórico.

Nova megaloja virou aposta da rede em Blumenau

Apesar do encerramento da operação no shopping, a empresa não deixou a cidade. A mudança faz parte de uma reorganização da marca, que decidiu concentrar o atendimento em uma unidade própria e maior.

A nova loja foi inaugurada no sábado, 9, e contou com a presença do empresário Luciano Hang.

O espaço chama atenção pelo tamanho e pela arquitetura inspirada no estilo enxaimel, característica tradicional da cultura germânica presente em Blumenau.

Segundo informações divulgadas, a nova estrutura possui cerca de 14 mil metros quadrados.

Shopping prepara nova fase após saída da varejista



A saída da Havan do Neumarkt Shopping já vinha sendo alinhada anteriormente com a administração do centro comercial.

Com a desocupação do espaço, o empreendimento deve iniciar uma nova etapa de expansão, com expectativa de receber novas marcas nacionais e ampliar a área gastronômica.

Fechamento e inauguração no mesmo fim de semana chamaram atenção

A mudança movimentou clientes justamente pelo contraste entre os dois momentos: enquanto uma unidade encerrava as atividades após anos de funcionamento, outra começava a operar com um novo conceito em uma das regiões mais simbólicas da cidade.

Mesmo com o fechamento no shopping, a operação da varejista em Blumenau segue mantida por meio da nova megaloja inaugurada no Centro Histórico.